Benetton Rugby, svelata la formazione per il derby contro le Zebre

Tutto pronto per il primo atto del derby. Il periodo a cavallo tra Natale e l’anno nuovo è caratterizzato dai derby nello United Rugby Championship. Domani, sabato 23 dicembre alle ore 14, i Leoni saranno impegnati presso le mura esterne del Sergio Lanfranchi di Parma per il round 8, cioè il primo dei due derby contro le Zebre Parma. Entrambe le formazioni italiane fanno parte dello stesso shield italo-scozzese e in queste occasioni i punti in palio valgono doppio, con i giocatori di tutte e due le franchigie che vogliono mettersi in mostra in ottica nazionale. I Leoni, trascorsi sette turni di campionato, hanno 22 punti e occupano il quinto posto in graduatoria appaiati a Edimburgo dopo cinque successi, un pari e una sconfitta. I parmensi sono tredicesimi con 11 punti, a pari merito con gli Scarlets, frutto di una vittoria, un pareggio e cinque passi falsi.

Precedenti

Leoni e Ducali si sono incrociati in 28 precedenti, con 21 successi per i biancoverdi e 7 per le Zebre sinora. Lo scorso ottobre le due squadre si sono affrontate in amichevole a Monigo e i Leoni vinsero 26-22.

Arbitri

La partita di domani sarà diretta dall’italiano Filippo Russo, al debutto da capo arbitro in URC. Assistenti saranno Andrea Piardi e Gianluca Gnecchi. Al TMO Matteo Liperini.

La formazione dei Leoni

Lo staff tecnico dei Leoni, diretto da Marco Bortolami, per la formazione di domani ha delineato alcuni cambi di formazione, consapevole della squalifica di Sebastian Negri e di alcuni infortunati. Perciò nel triangolo allargato spazio a Rhyno Smith da estremo, mentre le ali saranno a sinistra Onisi Ratave e a destra Paolo Odogwu. Al centro il duo composto da Malakai Fekitoa e dal rientrante Tommaso Menoncello . Cerniera in mediana con Andy Uren per gestire la mischia, mentre Jacob Umaga si prende il posto di apertura. Nel pack di giornata i piloni saranno a sinistra Mirco Spagnolo e a destra Giosué Zilocchi; il tallonatore sarà ancora Bautista Bernasconi. In seconda linea conferma per Edoardo Iachizzi e torna dal primo minuto Federico Ruzza. In terza linea i due flanker saranno Alessandro Izekor con il ritorno del capitano Michele Lamaro. Numero 8 domani sarà Toa Halafihi.

Il commento

Coach Marco Bortolami spiega le scelte di formazione: «Ho cercato di mettere in campo la squadra migliore possibile, tenendo conto di qualche giocatore ammalato come Snyman, o acciaccato dall’ultima partita e mi riferisco a Lorenzo Cannone. Inoltre Lucchesi e Albornoz sono rientrati in gruppo solamente questa settimana e ho preferito non rischiarli. Sono state scelte oculate per l’importanza della partita, puntando sui giocatori che so che possono performare al meglio a Parma. La nota positiva è che rientra Menoncello dopo un lungo periodo, si è allenato molto bene nelle ultime settimane. Abbiamo messo in campo una linea di trequarti molto potente per contrastare i punti di forza delle Zebre. Sappiamo che i loro avanti sono performanti, ma anche la loro linea di trequarti è molto pericolosa. Credo che abbiamo il giusto equilibrio tra esperienza e forza per contrastarli in ogni punto».