Benetton Rugby, la formazione per il derby di ritorno contro le Zebre

Ultimo match del 2023 in arrivo per i Leoni. Tra Natale e l’anno nuovo lo United Rugby Championship viene monopolizzato dai derby. Domani, sabato 30 dicembre alle ore 14.30, i Leoni saranno impegnati presso le mura amiche dello Stadio Monigo di Treviso per il round 9, il secondo dei due derby contro le Zebre Parma. Entrambe le formazioni italiane fanno parte dello stesso shield italo-scozzese. I giocatori di tutte e due le franchigie vogliono prevalere sui diretti concorrenti anche per mettersi in mostra in ottica nazionale. I Leoni, trascorsi otto turni di campionato, hanno 27 punti e occupano in solitaria il terzo posto in graduatoria, forti dei sei successi accumulati, oltre a un pari e una sconfitta. I parmensi sono tredicesimi con 12 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e sei passi falsi.

Precedenti

Leoni e Ducali si sono incrociati in 29 precedenti, con 22 successi per i biancoverdi e 7 per le Zebre sinora. Lo scorso sabato le due squadre si sono affrontate nel primo derby del Lanfanchi e i Leoni hanno gioito per 24-31.

Arbitri

La sfida di domani sarà diretta dall’italiano Gianluca Gnecchi. Ad assisterlo Federico Vedovelli e Alex Frasson. Al TMO Stefano Roscini.

Formazione

Lo staff tecnico dei Leoni per il XV di domani ha delineato alcuni cambi di formazione, tenendo in considerazione alcuni infortunati e del rientro dalla squalifica di Sebastian Negri. Nel triangolo allargato spazio confermato a Rhyno Smith da estremo, mentre le ali saranno a sinistra Onisi Ratave e a destra torna Ignacio Mendy. Al centro non si cambia: ecco il duo composto da Malakai Fekitoa e da Tommaso Menoncello. Avvicendamenti in mediana: rientra dal primo minuto Alessandro Garbisi come numero 9, al suo fianco Leonardo Marin farà l’apertura. Nel pacchetto di mischia i piloni saranno a sinistra Mirco Spagnolo e a destra Giosué Zilocchi; torna come tallonatore Gianmarco Lucchesi. In seconda linea rientra Niccolò Cannone e torna dal primo minuto Eli Snyman. In terza linea i due flanker saranno Alessandro Izekor e il capitano Michele Lamaro. Numero 8 dell’incontro sarà Sebastian Negri.

Commento

Coach Marco Bortolami analizza le scelte di formazione: «Ho operato alcuni cambi, basati su un fisiologico turnover, soprattutto nel pacchetto degli avanti. In terza linea abbiamo cercato di avere un buon equilibrio tra fisicità, abilità di portare palla e contestare i punti di incontro. Lorenzo Cannone è rientrato questa settimana dopo il problema avuto allo sterno, per cui preferisco farlo partire dalla panchina. Come numeri 9 e 10 ci sono Garbisi e Marin, penso che la loro qualità sia quella di dare velocità al gioco ed è ciò che mi aspetto nelle giuste aree del campo. Mendy è un giocatore più intento nel gioco aereo, un aspetto che domani sarà molto importante».