Xmotors Team festeggia ottimi risultati a Cividale ed a Podnanos

Un altro fine settimana ricco di spunti positivi per Xmotors Team, reduce da due trasferte che hanno portato in dote un ricco bottino per la bacheca. Partendo dai patri confini, in quel del Friuli, si è tenuta la Cronoscalata Cividale - Castelmonte, ultima prova del Trofeo Italiano Velocità Montagna per la zona nord che ha visto protagonista il solo Andrea Scopel, alla guida della Peugeot 106 Proto motorizzata Suzuki Hayabusa. Il pilota di Possagno, al debutto sull'atipica salita che richiama più il percorso di una prova speciale di un rally, ha chiuso con un più che positivo terzo gradino del podio in gruppo E2SH ed in classe E2SH1400, dedicando il risultato al padre recentemente scomparso.

“Sono felicissimo” – racconta Scopel – “perchè arrivavo da un bruttissimo periodo e quindi non è stato facile riprendere subito la giusta concentrazione. Ho affrontato una gara in costante crescita, aumentando il feeling con la vettura perchè non conoscevo assolutamente il tracciato. È stato tutto molto impegnativo ed ho anche avuto la possibilità di provare la discesa, situazione molto strana per chi vive le cronoscalate. La mia auto è stata un vero gioiellino. Voglio dedicare questo podio a mio papà, dall'alto mi è stato vicino, e sono certo che starà festeggiando assieme a me. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questo rientro.” Sfortuna per Luciano Gallina, leader provvisorio del TIVM in classe millequattro del gruppo E2SH, che si è visto costretto a parcheggiare prima del via la sua Y10 Proto, spinta da un motore Suzuki Hayabusa, bloccato da problemi di carattere personale.

Mentre nella sede di Maser si attende l'ufficializzazione delle classifiche di zona nord, da parte dei ACI Sport, i motivi per festeggiare continuano grazie alla bella prestazione di Denis Mezzacasa, impegnato nell'inedita GHD Podnanos, corsa sempre tra Sabato e Domenica. In gara con la sua Tatuus FR2000, seguita dal Team Aralla e da Boxgroup, il pilota di La Valle Agordina ha brillato sin dalle prove libere, chiuse al quinto posto nella provvisoria generale. Le due manche di gara vedevano l'unica punta del sodalizio trevigiano, schierata in terra slovena, piazzare due quarti assoluti che gli consentivano di terminare ai piedi del podio. A chiudere il cerchio la quarta piazza in gruppo D/E2-SS e la seconda tra le duemila.

“Ci hanno trattato come dei signori a Podnanos” – racconta Mezzacasa – “e devo dire che, oltre ad essermi divertito tanto, sono stato proprio bene. Organizzazione impeccabile, oltre la gara stessa, ed un tracciato bellissimo, con asfalto nuovo e doppio rail. Era veloce come media, non tanto come punte assolute, ma molto diverso dalle classiche salite che siamo abituati ad affrontare in Italia. Nessun tornante, tanto guidato e non avevi mai il volante dritto, nemmeno per un metro. In gara 1 non siamo andati come volevamo, ho esagerato ed ho commesso qualche errore, mentre in gara 2 abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Siamo molto contenti di come si è chiusa la nostra stagione 2022. Ora lavoreremo per il prossimo anno, principalmente sul motore perchè abbiamo capito che ci sta penalizzando troppo. Grazie a chi ci ha sostenuto.”