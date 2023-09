Concluso il 3^ di Caerano vincono i vicentini Citton e Mirabile. Mogliano Open semifinali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Caerano di San Marco concluso il torneo di 3^ categoria maschile e femminile con 99 i giocatori in tenzone coordinati da Federico Innocente e Mauro Cenedese. Alessio Citton under 16 del Ct Vicenza testa di serie n°1 del seeding è riuscito a vincere anche l’ultimo incontro con l’under 18 dell’Istrana Pietro Mattiello. Incontro piuttosto avvincente concluso si in due set ma con oltre un’ora e mezza di scambi a tutto braccio con un punteggio 6/3 6/4. Terzi posti per un altro giocatore dell’Istrana Davide Bassan e per Fabio Codello del Volpago. Nel femminile senza storia l’ultima partita tra l’under 14 vicentina Elisa Mirabile del Sovizzo e l’under 18 del Bassano Francesca Vario. Un doppio 6/0 a favore della più giovane giocatrice che sebbene abbia una classifica da 3.2 è già pronta ad abbracciare la seconda categoria. Terze le trevigiane del Volpago Elisa Maglione e Elisa Borsato. La 15^ giornata del 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Sono 91 gli iscritti totali coordinati da Lucia Maffei con la supervisione di Giuliano Ferro. Le gare di Sabato 9 Settembre semifinali: 15.30 Dal Santo-De Nardi e alle 17.00 Favero-Salviato. Fino al 10/9 a Motta di Livenza torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Sono 139 i giovani in gara coordinati da Maurizio Epifano e Diego Antonini. Ben 19 le gare odierne con inizio alle ore 09.00. Fino al 17/9 alla Barchessa Memorial Nino e Marisa Borin per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 87 i players coordinati da Paola Vanin e Nadia Schiavon. Sono 7 le gare odierne. Alle 11.30 Manfrone-Fortin; 16.00 femminile Mino-Corsi e Vantini-Ferri; 17.30 Pelizzer-Balzano e Biban Rossi; 19.00 Santagà-Saccà e Bortolato-Dedin. Fino al 17/9 ad Altivole Torneo di Fine Estate di 3^ categoria con singoli e tutti i doppi misto compreso. Sono 97 i tennisti coordinati da Loredana Venturini. Al Park di Villorba dal 8 al 19 Settembre Pre Quali Ibi 2024 per giocatori di 4^ categoria singolari e doppi. Sono 101 i partecipanti diretti da Roberto Marian. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Volpago 16 e 17 Settembre Rodeo per giocatori fino ai 4.3 Trofeo De.Ma Food. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9. A Vedelago dal 23/9 al 08 Ottobre torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/9. Allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/9.