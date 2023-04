Eccellenza, il Treviso a San Polo per chiudere i giochi

Si terrà domenica allo Stadio "Giol" di S.Polo di Piave la penultima giornata del Girone B di Eccellenza Veneta. A scendere in campo saranno il Liapiave e il Treviso. A Nervesa i biancocelesti hanno preparato con attenzione e concentrazione la sfida che potrebbe portare la squadra in Serie D, con Mister Cunico che dovrà fare a meno di Malagò (squalificato) e Mosca.

Nelle ultime due stagioni i biancocelesti hanno incontrato per ben 4 volte il Liapiave (3 in campionato e una in coppa) e il bilancio è di 2 vittorie per i biancocelesti, un pareggio e una sconfitta (rimediata in coppa al debutto stagionale quest’anno).

I CONVOCATI DI MISTER CUNICO

Portieri: Lombardi, Fiorenzato, Casella.

Difensori: Busatto, Shukolli , Salviato, Boscolo Berto, Severgnini, Ghiraldo.

Centrocampisti: Boron, Simeoni, Soncin, Stefani, Masoch, Marinello, Marcolin, De Poli, De Meneghi.

ATTACCANTI: Posocco, Sottovia, Guccione.