Eccellenza, il Vittorio Falmec pareggia con l'UBC

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Cherubin, Zantomasi, Stevanin, Scappin, Murataj (6’ s.t. Volpato), Buson, Santi (43’ s.t. Vasic), Regazzo, Cappella (22’ s.t. Barichello), Sartori (14’ s.t. Tronco), Tescaro (28’ s.t. Marangoni). A disp. Piva, Tonini, Scremin. All. Alessandro Ferronato.

VITTORIO FALMEC: Fiorenzato, Boskovic, De Biasi, Zane (37’ s.t. Voltarel), Slongo, Perinot (23’ s.t. Fattorel), Ferrazzo (32’ s.t. Mattia Salamon), Luca Salamon, Polese (17’ s.t. Pontin), Scarpi, Dalla Santa Casa (6’ s.t. Fabris). A disp. Visentin, Breda, Bressan, Zanotelli. All. Stefano Esposito.

ARBITRO: Moroso di Venezia.

RETI: 10’ p.t. Cappella, 35’ s.t. Pontin.

NOTE: Ammoniti Stevanin, Dalla Santa Casa, Slongo e De Biasi. Recuperi: 2’ e 4’.

Un punto per il Vittorio Falmec SM Colle che esce indenne dal terreno di Camposampiero grazie alla rete di Pontin a pochi minuti dalla fine. I rossoblu restano così nel mezzo della classifica, a -7 dai playoff e a +4 dai playout.

I padroni di casa che la sbloccano già in avvio: schema su calcio piazzato e appoggio di Stevanin per Cappella, il quale in diagonale mette dentro l’1-0. Il Vittorio potrebbe subito pareggiare: Scarpi recupera palla, scambia con Dalla Santa Casa e poi però calcia centrale un rigore in movimento. I padroni di casa vanno ad un passo dal raddoppio con Sartori, anticipato sulla linea dopo una discesa sulla fascia di Tescaro e soprattutto con Regazzo. Quest'ultimo si presenta a tu per tu con Fiorenzato e prova un pallonetto, sfiorando il palo. Nella ripresa i ritmi calano, qualche mezza occasione per parte ma il risulta non sembra cambiare. ll Vittorio Falmec la tiene in bilico e pareggia a cinque minuti dalla fine: il neoentrato Pontin prende la mira dal limite e con un perfetto calcio di punizione infila Cherubin.