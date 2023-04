Eccellenza, l'Opitergina confermato il direttore tecnico Toniutto

L' Opitergina comunica che, anche nella prossima stagione sportiva 2023/24 il ruolo di direttore tecnico sarà affidato a Fabrizio Toniutto, confermando le deleghe per Prima Squadra e Juniores.



Toniutto, nato a Treviso l’11 gennaio 1966, docente di Educazione Fisica, vanta 23 anni d’esperienza come allenatore di Settore Giovanile in alcuni dei migliori club del Triveneto con 3 Finali Nazionali Raggiunte (compreso 1 Scudetto Dilettanti con il Bassano Virtus nel 1999); nel suo percorso tecnico importanti le esperienze con le Rappresentative Venete che ha condotto in panchina per 12 stagioni vincendo, nel 2013, la prestigiosa UEFA Regions’ Cup laureandosi Campione d’Europa Dilettanti in finale contro la Spagna.



Nel 2013 intraprende la carriera dirigenziale nel Calcio Montebelluna dove lavora per 6 stagioni prima di trasferirsi, nel 2021, alla Liventina come Direttore Tecnico ruolo che, in quest’ultima stagione, ha ricoperto con profitto nella nostra società dirigendo Prima Squadra e Juniores.



"Con la conferma di Toniutto intendiamo dare continuità alla guida del nostro progetto sportivo che, nella stagione in corso, ha visto la nostra Prima Squadra competere stabilmente ai vertici del proprio girone d’Eccellenza e la Juniores Elite contendersi il campionato", ha detto la società biancorossa.