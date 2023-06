Eccellenza, Loris Bodo alla guida della Liventina Opitergina

Liventina Opitergina è lieta di affidare la guida tecnica della Prima Squadra a Loris Bodo per la Stagione Sportiva 2023/2024. La società avalla la scelta del Direttore Tecnico Fabrizio Toniutto il quale avrà la responsabilità di definire e guidare gli staff tecnici di Prima Squadra e Juniores della nuova società. Il rinnovato incarico per Mister Bodo viene conferito nella convinzione sia il profilo giusto per poter valorizzare al meglio la rosa con la quale affronterà il prossimo Campionato di Eccellenza; tale scelta avviene nel contesto di un progetto tecnico che mira a dare continuità ad un percorso iniziato due stagioni fa in Liventina e proseguito nello scorso campionato in Opitergina con l’ottenimento del 5° posto finale nel girone B.



Il suo percorso da allenatore inizia nel vivaio del Due Carrare per poi proseguire con le giovanili della Luparense e del Cittadella; segue il salto nelle prime squadre come viceallenatore del Sandonà (Serie C2) poi come aiuto allenatore di Mister Rolando Maran prima a Cittadella (Serie C) ed infine a Brescia (Serie B). In Serie D ha inoltre guidato le squadre di Mezzocorona, Trento e Montebelluna. Sono per lui di assoluto valore anche i risultati ottenuti come Commissario Tecnico della Rappresentativa Regionale con la quale ha conquistato ben 3 titoli italiani (1998, 2002 e 2011) e la Region’s Cup (1999); nel 2004 è stato insignito dalla FIGC-LND del premio “Le ali della vittoria” quale miglior Tecnico Nazionale di calcio A 11. Il curriculum del Mister si completa anche di preziose esperienze come Responsabile di Settore Giovanile tra le quali Cittadella (in Serie C e Serie B) Vicenza, Mezzocorona, Altovicentino e Trento; proprio per i giovani ha sempre avuto particolare considerazione vincendo più volte la speciale classifica della Lega Nazionale Dilettanti “Giovani D Valore” affermandosi con le squadre di Mezzocorona, Montebelluna, Liventina e classificandosi secondo, quest’ultima stagione, con l’Opitergina.