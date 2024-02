Il Treviso cade nel derby: il Mestre batte 1-0 i biancocelesti

MESTRE: Yabre, Brigati, Maser, Frison, Viviani (Casarot 76’), Canato (Caluschi 53’), Boscolo, Spinelli, Mozzo, Pinton (Ridi 76’) Ndreca (Carli 62’). All. Giacomin

TREVISO: Sperandio, Perticone (Leite 70’), Farabegoli, Salviato (Raggio 62’), Mambelli, Meola (De Respinis 58’), Nunes (Simonetta 74’), Arcopinto, Lattuchella (Miccoli 74’) ,Posocco, Gnago. All. Florindo.

AMMONITI Viviani, Brigati, Casarotto, Mambelli.

MINUTI GIOCATI 1T 46, 2T 50-

SPETTATORI 1800 circa.

TERNA ARBITRALE: Arbitro Sig. Cerea di Bergamo, Assistenti Sig.ri Granata di Viterbo e Mino di La Spezia.

A distanza di cinque anni dall’ultima sfida al Baracca, il Treviso torna a giocare in trasferta il derby contro il Mestre deciso a replicare il risultato positivo della partita d’andata. Nella prima fase del match i biancocelesti hanno subito due occasioni nei piedi di Meola e Gnago che però non in inseriscono la retroguardia del Mestre. Al 20º sugli sviluppi di un’azione dalla sinistra il Mestre tenta la conclusione in porta ma Perticone si oppone con Sperandio che sembrava battuto. Al 22º sempre dalla sinistra il Mestre trova una palla al centro dell’area che Ndreca spreca lisciando il pallone. Al 23º su una combinazione ancora dalla sinistra Brigati trova i goal che porta il Mestre in vantaggio. Al 34º sugli sviluppi di una palla persa da Mambelli a metà campo il Mestre si rivede all’interno dell’area di rigore biancoceleste con Mozzo prova la conclusione che Sperandio respinge. Al 39º é il Treviso a recuperare un pallone a metà campo servendo Gnago che, lanciato nella metà campo avversaria riesce a superare il centrale difensivo Frison ma il suo tiro dai 16 metri finisce fuori. Al 44º Ndreca al limite dell’area prova a liberare il destro in una situazione di uno contro due ma Sperandio si fa trovare pronto.

Il secondo tempo comincia con il Treviso con il pallino del gioco. Al 59’ è però il Mestre ad avere la prima grossa occasione della ripresa con Ndreca vince l’uno contro uno contro Salviato e prova a calciare il porta Sperandio riesce a deviare la conclusione dell’attaccante del Mestre. Al 27º Posocco si procura un calcio di rigore, sul dischetto va Gnago che fallisce con la palla che si perde sul lato destro del portiere. Gli ultimi ultimi 15 minuti sono all’insegna di un gioco molto spezzettato e privo di occasione da rete. Finisce così, Mestre-Treviso 0-1.