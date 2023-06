Seconda Categoria, un progetto ambizioso nelle menti dei dirigenti dell'Uniongaia

Un progetto ambizioso nelle menti dei dirigenti dell'Uniongaia, implementare il settore giovanile per fare crescere la prima squadra. I nuovi innesti del direttivo stanno ricreando un settore giovanile "forte" partendo da mister preparati e capaci per strutturare giovani da portare in prima squadra. Lo dimostrano i numeri, negli ultimi 2 anni diversi juniores cresciuti a Gaiarine sono entrati in pianta stabile nella prima squadra.



Ma non è tutto, anche per la prima squadra si pensa di migliorare e, il primo obiettivo è stato quello di assumere come nuovo mister Michele Cavecchia. Il gruppo grazie anche al mister precedente Adriano Poser (che ringraziamo per il lavoro svolto) è forte, quindi, avendolo confermato quasi completamente stiamo lavorando solo per rinforzarlo con qualche tassello importante, infatti, possiamo annunciare orgogliosi l'acquisto di Alberto Dal Cin (ex Tamai, Fontanafredda, Corva ecc...), fa sapere la società.



Ora mancano solo due tasselli (un esterno e una punta) per raggiungere degli obiettivi importanti.