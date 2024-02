Promozione, è addio con il ds e allenatore dei portieri Riccardo Ceolin

Riccardo Ceolin non è più il direttore sportivo e l'allenatore dei portieri del Città di Paese: la società bianco-giallo-blu con un breve comunicato ha annunciato la fine del rapporto con il dirigente: "L' ASD Città di Paese comunica che Riccardo Ceolin non farà più parte della nostra società. Un ringraziamento per il lavoro svolto sia come Ds che come preparatore dei portieri in tutti questi anni, un in bocca al lupo per il futuro".



«Colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che hanno avuto stima e riconoscenza nei miei confronti - ci dice l'ex dirigente del Città di Paese - hanno riconosciuto quanto fatto in questi anni. I risultati sicuramente sono stati buoni, mi spiace e c'è un po' di rammarico per come è finita. Fa comunque parte del calcio, lo accetto a malincuore. Adesso ovviamente mi prenderò un po' di tempo che dedicherò alla famiglia, rimetterò in ordine le idee e serenamente valuterò se capiteranno in futuri occasioni interessanti per poter ripartire».