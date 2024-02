Promozione, novità in panchina per l'Istrana

Cambio in panchina per l'Istrana che ha sollevato dall'incarico l'allenatore Cristiano Marcolongo: fatale la sconfitta nell'anticipo di sabato scorso sul campo del Fontanelle, la seconda di fila, che ha fatto scendere i gialloblu fino al limite della zona playout.



Per evitare il rischio di una possibile seconda retrocessione consecutiva la società ha optato per una soluzione interna: la nuova guida tecnica è Diego Calcagnotto, vice di Marcolongo e da una vita a Istrana prima come calciatore e poi come allenatore in seconda. Domenica sarà per lui un esordio di fuoco in quanto al Comunale arriverà la capolista Julia Sagittaria.