Recuperi di campionato, oggi ben nove partite

Saranno molte le formazioni trevigiane in campo questa sera per una prima parte dei recuperi delle partite rinviate a causa del maltempo nelle scorse settimane. Alcune di queste, iniziate ma poi sospese, ripartiranno ovviamente da quel preciso minuto di gioco. Fari puntati su Pieve di Soligo dove i padroni di casa, reduci dal 3-2 sulla LeO, proveranno a portare a casa altri punti per la salvezza. Dall'altro lato la Godigese, dopo il roboante 4-0 al Portomansuè, avrà a disposizione un tempo per guadagnare quei tre punti che le darebbero la vetta solitaria della classifica.

ECCELLENZA

Eclisse Carenipievigina - Godigese (dal 3' del st, 0-0)

PROMOZIONE

Salvatronda - Fontanivese S. Giorgio (dal 7' del st, 0-0)

Union Pro - Noventa (dal 29' del st, 1-1)

PRIMA CATEGORIA

Grantorto - Union Riese SPV (a Camisano Vicentino)

Vazzola - Cappella Maggiore Fregona

SECONDA CATEGORIA

Sois - SanMartinoColle (ore 14.30)

TERZA CATEGORIA

Loria - Resana CSM (ore 20 a Bessica)

Mareno Gialloblu - La Ronca B

Pramaggiore - Evolution Team