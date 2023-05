Si fondono Liventina e Opitergina: nasce la LeO

Le società calcistiche Liventina e Opitergina comunicano che prosegue il percorso per dare vita ad un nuovo ed unico soggetto sportivo denominato Liventina e Opitergina.



La nuova realtà, riconoscibile anche con l’acronimo LeO, nasce dall’unione della Liventina (Motta di Livenza) e dell’Opitergina (Oderzo) con l’obiettivo di accorpare mezzi e risorse di questi due storici club dilettantistici della marca orientale. Alla base della nuova iniziativa l’intento di creare una Società Sportiva solida e sostenibile che rappresenti un riferimento per lo sport dilettantistica nel territorio opitergino-mottense.



Il Progetto si sviluppa attraverso l’attuazione di nuove e strategiche forme condivise di sinergia organizzativa, economica, gestionale e sportiva; tra gli obiettivi vi saranno quelli di coinvolgere territorio e club vicini in nuove forme di collaborazione così da poter fornire nuove e migliori opportunità di crescita a tutti quei giovani del territorio che si dimostrano interessati ad intraprendere un percorso sportivo sia per crescere come individui, sia per sviluppare al meglio il proprio potenziale talento nel gioco. Il progetto trova forza nel bagaglio d’esperienza acquisita in decenni di attività da parte delle società fondatrici.



Il settore agonistico della Liventina porta in dote i suoi tre titoli Nazionali in ambito giovanile che si aggiungano al profondo know-how raggiunto in attività di base nota come Talent Academy; l’Opitergina apporta tutta l’esperienza e tradizione della sua Prima Squadra, spesso militante in campionati di serie Interregionale, nonché il suo consistente ed organizzato Settore Giovanile. Un importante valore aggiunto del nuovo progetto sarà quello di un utilizzo più razionale degli impianti sportivi in gestione dove, in alternanza, a partire dalla stagione 2023/2024 si svolgeranno allenamenti e partite interne di Prima Squadra e Under 19 che militeranno rispettivamente nei prossimi campionati di Eccellenza Veneta e Regionale Elite.



Il nuovo settore giovanile di LeO, con oltre 500 calciatori tesserabili, svolgerà quindi le sue attività in entrambe le strutture sportive comunali di Motta di Livenza e Oderzo potendosi fregiare della qualifica di “Centro di Formazione Inter” in piena continuità con quanto già avvenuto in Liventina a partire dal 2012. Il Progetto Tecnico del Settore Giovanile prevede una nuova “Talent Academy” simmetrica fra Oderzo e Motta che accoglierà tutti i bambini fra i 5 ed i 12 anni per accompagnarli nel loro percorso di crescita educativa, atletica e tecnica attraverso tutte le Categorie dell’Attività di Base. I ragazzi che poi proseguiranno il loro cammino calcistico all’interno della LeO nel settore Agonistico, dove affronteranno le categorie Giovanissimi ed Allievi, avranno la possibilità di restare nell’ambito di un Settore Giovanile costruito per competere ai vertici dei Campionati Regionali e Nazionali, rappresentando un’importante vetrina per il professionismo.



Con riferimento al Settore Giovanile LeO rafforzerà le collaborazioni già esistenti con altre società calcistiche del Triveneto, ad oggi facente parti del “Progetto Giovani Liventina”, ed investirà nello sviluppo dello stesso per ampliarlo e garantire sempre più una comune e coordinata formazione dei diversi staff tecnici secondo le linee guida trasmesse da F.C. Internazionale Milano.



I Consigli Direttivi, i soci e i collaboratori delle due società da mesi lavorano intensamente ed in sintonia per dar vita al nuovo progetto, sempre nella piena consapevolezza che molto lavoro è stato fatto e molto ci sarà ancora da fare. Ferma convinzione nella bontà del nuovo percorso intrapreso ed entusiasmo nell’affrontarlo, sono i punti fermi di questa nuova avventura che più di ogni altra cosa intende, per il bene dei propri ragazzi, creare nel lungo periodo le condizioni ideali per “fare calcio” in modo sostenibile, organizzato ed estremamente qualitativo.