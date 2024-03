Il Treviso cade in casa: il Bassano vince 1-0

TREVISO - BASSANO 0-0

TREVISO: Sperandio, Borsato (66′ Lattuchella), Raggio, Farabegoli, Mariutto, Simonetta (63′ Meola), Miccoli (59′ Nunes), Arcopinto, Leite (85′ Beccaro), Sottovia (66′ De Respinis), Gnago. All. Florindo.

BASSANO: Costa, Cunico, Ongaro, Rolim (90′ Seno), Marchiori, Stefanelli, Bordignon (88’Zanata), Sagrillo, Fagan (63′ Simeoni), Raicevic, Olonisakin (71′ Zuin). All. Pontarollo

MARCATORI: 70′ Olonisakin (B)

TERNA ARBITRALE: Arbitro Sig. Bortolussi di Nichelino, Assistenti Sig.ri Rizzi e Daghetta.

TEMPO GIOCATO: 1T 46′, 2T

SPETTATORI: 1435

Dopo il pareggio a Campodarsego di domenica scorsa, il Treviso ospita al Tenni il Bassano per una sfida d’alta classifica che vale il terzo posto alle spalle di Union Clodiense e Dolomiti Bellunesi. I padroni di casa schierano tra gli undici titolari Dario Sottovia, che indossa quest’oggi la fascia da capitano. I primi minuti di gara non segnano grosse occasioni fino al 15′ quando Gnago viene lanciato da solo davanti al portiere, il suo mancino pero viene deviato in corner da Costa. Al 26′ altro guizzo dalla destra per il Treviso: palla al centro per Sottovia che in girata trova la respinta del difensore, il rimpallo finisce tra i piedi di Miccoli che prova il mancino, respinto dal portiere giallorosso. Il primo tempo va in archivio dopo un minuto di recupero.

La ripresa inizia con gli stessi 22 del primo tempo, al 55′ sugli sviluppi di un contropiede è il Treviso a rendersi pericoloso con Gnago che serve Sottovia che però non riesce a trovare lo specchio della porta da posizione defilata. Al 70′ arriva il gol degli ospiti su un disimpegno sbagliato dalla difesa biancoceleste, il pallone arriva tra i piedi di Olonisakin che tocca il pallone in rete battendo Sperandio. Al 75′ viene fischiato un calcio di rigore a favore dei padroni di casa, sul dischetto si presenta Gnago che batte centrale, Costa para con un gran colpo di reni. Il Treviso ci prova fino alla fine senza però trovare il guizzo per pareggiare la gara.