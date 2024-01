Il Treviso la vince in zona Cesarini: Cjarlins Muzane sconfitto 2-1

CJARLINS MUZANE -TREVISO 1-2

CJARLINS MUZANE: Carnelos, Bonafede, Guizzini, Cuomo, Dionisi, Cigagna (90′ Calabrese), Fyda (82′ Belcastro), Clemente (75′ Pellizzer), Lucatti (79′ Moraschi), Osuji, Bassi. All. Randon

TREVISO: Sperandio, Salviato (81′ Leite), Farabegoli, Perticone, Beccaro (59′ De Respinis), Nunes, Borsato (66′ Miccoli), Arcopinto (81′ Meola), Lattuchella (81′ Mambelli), Posocco, Gnago. All. Florindo

MARCATORI: 38′ Lucatti (C), 86′ De Respinis (T), 90′ De Respinis (T).

AMMONITI: Cigagna (C), Dionisi (C), Perticone (T), Fyda (C), Gnago (T), De Respinis (T), Mambelli (T).

TERNA ARBITRALE: Arbitro Sig. Giallorenzo, Assistenti Sig.ri Cattaneo, Fantini.

TEMPO GIOCATO: PT 47′, ST 51′.

SPETTATORI: 800

Reduci dalla vittoria casalinga contro l’Este, i biancocelesti affrontano, in trasferta allo Stadio Comunale Della Ricca di Carlino, il Cjarlins Muzane che arriva dal pareggio in trasferta contro il Breno di domenica scorsa. I friuliani occupano al momento la terzultima posizione in classifica a 15 punti. Mister Florindo schiera dal primo minuto Beccaro, che torna titolare dopo dieci partite, davanti la coppia Gnago e Posocco, mentre in difesa confermati capitan Salviato, Perticone e Farabegoli. Prima del calcio d’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Riva, venuto a mancare nei giorni scorsi.

La partita comincia con un’occasione per i padroni di casa al 5′, Clemente ruba palla sulla trequarti e si invola verso la porta biancoceleste scaricando un destro da fuori area che finisce di poco alto sopra la traversa della porta difesa da Sperandio. Al 17′ sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite dell’area per un fallo dubbio di Nunes, i padroni di casa sprecano una buona occasione per impensierire il portiere trevigiano, calciando sul fondo. Al 31′ altra occasione per i friulani sugli sviluppi di un cross dalla sinistra, Osuji trova una sponda fortuita per Clemente che colpisce a lato a pochi passi dalla porta. Al 38′ arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa, Lucatti di forza supera Farabegoli e con un sinistro ad incrociare batte Sperandio. Il primo tempo va in archivio sul risultato di 1-0 per il Cjarlins Muzane, il Treviso, invece, in questa prima frazione di gioco ha faticato a trovare la via della porta e ad impensierire Carnelos.

Il secondo tempo comincia senza sostituzioni ed è subito il Treviso a farsi vedere in avanti con una punizione di Nunes al 4′ della ripresa che finisce di poco a lato. Al 63′ è nuovamente il Treviso a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un corner, il cross di Arcopinto trova la testa di Gnago che colpisce forte ma centrale, para Carnelos e l’azione finisce con un nulla di fatto. Due minuti dopo De Respinis si divora il gol del pareggio, una serie di rimpalli in area favoriscono il numero 18 biancoceleste che colpisce a botta sicura trovando una parata strepitosa del portiere friulano che devia in corner. Nella ripresa c’è spazio anche per l’esordio in maglia biancoceleste del classe 2004 Miccoli che prende il posto di Borsato a centrocampo. Il secondo tempo è un assalto della compagine di Mister Florindo che prova il tutto per tutto per agguantare il pareggio che arriva all’86’. Mambelli dalla destra crossa al centro un pallone per Gnago che di sponda serve De Respinis al quale basta appoggiare di piatto in rete il pallone dell’1-1 e farsi perdonare dell’errore di qualche minuto prima. E’ un finale a senso unico in quel di Carlino, Gnago recupera palla a centrocampo su un disimpegno sbagliato dai padroni di casa, serve De Respinis che salta un uomo e di sinistro da fuori area calcia sotto l’incrocio trovando un gran gol che vale il vantaggio trevigiano. Esplode la gioia degli oltre 200 trevigiani venuti a sostenere la squadra che torna a Treviso con altri tre punti in classifica consolidando il secondo posto a quota 43 punti.