Cambia l'asset societario del Treviso, Francesco Saruggeri è il nuovo presidente

Il Treviso ha dato vita ad un nuovo asset societario che segue l’elezione nelle scorse settimane del consiglio del Consorzio Treviso Siamo Noi.

Il nuovo consiglio del Treviso è formato da Francesco Saruggeri che è il nuovo Presidente, mentre Alessandro Botter (consigliere del Consorzio Treviso Siamo Noi) ed Enrico De Bernard sono i due vicepresidenti. Il nuovo asset societario, che quindi prevede tre componenti contro i cinque del passato CDA, opera nel segno della continuità: gli stessi Saruggeri e De Bernard rivestivano infatti già il ruolo di Vicepresidente.

Saruggeri, classe '79, è il titolare della Wtg Consulenza di Casier, società attiva nel ramo dell'assistenza fiscale. Botter, veneziano di nascita ma da tempo residente a Treviso, è socio della Botter Wines, azienda enologica di Fossalta di Piave che è tra le principali esportatrici di vino italiano all'estero. Ha una lunga esperienza nel mondo del calcio in quanto per anni è stato il proprietario del Fossalta Piave e più di recente è stato vicepresidente del Sandonà. Il numero uno biancoceleste uscente Giangiuseppe Lucchese resta comunque all'interno della società in quanto avrà l'incarico di presidente onorario.



«Questo è il primo atto societario in vista della prossima stagione che abbiamo voluto anticipare per poterci dedicare fin da subito alla costruzione dei migliori presupposti per una società che vuole continuare ad essere protagonista anche nelle prossime annate - sottolinea Francesco Saruggeri, neo presidente del Treviso - Siamo certi che la squadra saprà riprendere a vincere come ci aveva ben abituato nei mesi scorsi. Contiamo di ben rappresentare le aspettative dei nostri tifosi e dei nostri consorziati con i quali stiamo costruendo un percorso di condivisione in cui al centro ci sono l’etica dello sport, la crescita dei nostri ragazzi come sportivi e uomini, il networking tra realtà imprenditoriali per sviluppare un modello moderno e capace di dare continuità al nostro progetto».