Il Consorzio annuncia i piani del Treviso: si punta all'acquisizione del Villorba

Orgoglio biancoceleste, intese programmatiche, volontà ferrea di mettere in campo un progetto quinquennale all’avanguardia, novità che raddoppiano il settore giovanile raggiungendo numeri mai conosciuti nel calcio di Marca: ecco alcuni dei temi che ieri sera si sono affrontati in un incontro assembleare del Consorzio Treviso Siamo noi. L’occasione era doverosa per presentare ai consorziati ed agli sponsor il nuovo board del Treviso Football Club formato dal presidente Francesco Saruggeri e dai vicepresidenti Alessandro Botter e Enrico de Bernard. Il presidente del Consorzio Treviso Siamo Noi, Marco Pinzi ha poi presentato il nuovo cda consortile formato con lui anche dal vicepresidente Mauro Carraro e dai consiglieri Alessandro Botter, Luca Callegher, Stefano Frezza, Giuseppe Milan e Luca Pinzi. La serata è proseguita con la presentazione di temi e iniziative per competenza.

“Ringrazio di cuore per la fiducia e per l’impegno che tutte le componenti del Treviso FBC stanno apportando per una fattiva crescita della nostra società e speriamo con essa dei risultati delle nostre squadre – ha sottolineato Saruggeri – La mia è una presenza operativa a tutti gli effetti che parte dalla stretta gestione finanziaria e societaria fino allo sviluppo di tutti quei paradigmi per portare il Treviso FBC ad essere una società moderna, tecnologicamente avanzata e inserita nel patrimonio sociale e sportivo della Marca trevigiana”.

E' stato annunciato l’obiettivo di acquisire il Villorba Calcio. Tale acquisizione porterebbe il vivaio del Treviso FBC a quota 750 atleti e alla valorizzazione del calcio femminile con circa cento tesserate. Inoltre, significherebbe una crescita del potenziale delle strutture di allenamento. In questi giorni si è avviata la due diligence con l’analisi di tutte le informazioni relative alla realtà da acquisire.

Alessandro Botter ha confermato l’appuntamento, a fine maggio, con l’assemblea di Treviso Siamo Noi in cui sarà presentato un progetto quinquennale su cui il Consorzio si sta impegnando a definire. Infrastrutture, Sport, Sociale e Socialità sono le parole attorno al quale si sta definendo un percorso virtuoso portatore di grandi novità e un approccio nuovo per il panorama di casa nostra. “Un sogno che può diventare realtà con l’apporto e il sostegno dei consorziati per dar vita ad un progetto unico e storico per la nostra Marca trevigiana” ha detto Botter.

Per quanto riguarda il settore giovanile il vicepresidente De Bernard ha sottolineato ai presenti l’importanza fondamentale dell’impegno per supportare e far crescere il vivaio composto da 380 tesserati, 20 allenatori, 18 squadre, 6 società affiliate, più di 40 dirigenti accompagnatori. Inoltre il responsabile della Scuola calcio, Alessandro Marcon, ha presentato il nuovo Treviso Soccer Camp 2024. Dal 10 giugno al 5 luglio si terranno quattro settimane di camp presso gli impianti sportivi di S. Bartolomeo.