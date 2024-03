Il Treviso non va oltre lo 0-0 a Campodarsego

CAMPODARSEGO - TREVISO 0-0

CAMPODARSEGO (4-4-2): Minozzi; Oneto, Mboup, Gerevini, Rao; Diarrassouba(st 28′ Sofia), Casella, Chajari (st 16′ Mosti), Segalina (st 16′ Cocola); Pavanello, Cupani (st 43′ Prevedello). All. Masitto.

TREVISO (5-3-2): Sperandio; Borsato (st 31′ Miccoli), Raggio, Farabegoli, S. Salviato, Mariutto (st 36′ Lattuchella ); Meola (st 31′ Leite), Nunes, Simonetta (st 16′ Arcopinto); De Respinis (st 26′ Sottovia), Gnago. All. Florindo.

ARBITRO: Di Renzo di Bolzano.

NOTE: Ammoniti S. Salviato, Nunes, Masitto. Angoli 5-3. Recupero pt 1′ e st 4′. Spettatori 500 circa.

Dopo aver ritrovato la vittoria nella partita casalinga di domenica scorsa contro il Mori S. Stefano il Treviso scende in campo allo stadio “Gabbiano” di Campodarsego. Al 17′ arriva la prima occasione per i padroni di casa con Segalina che prova il destro da fuori area con la palla che sorvola non di molto la traversa. Al 24′ è il Treviso a farsi vedere nella metà campo offensiva con Nunes che serve Meola che calcia in diagonale rasoterra con Minozzi che si allunga e mette in angolo. Alla mezz’ora arriva la seconda palla goal per il Treviso: da rimessa laterale Salviato serve in area Gnago che di petto fa sponda per Meola che si vede murare il destro ravvicinato da Mboup. Al 33′ angolo ad effetto di Meola per Gnago che in tuffo di testa all’altezza dell’area di porta sfiora il palo. Dopo 1′ il Treviso sfiora il vantaggio: Gnago salta due avversari e serve De Respinis sul filo del fuorigioco che punta la porta ma sull’uscita di Minozzi tenta un pallonetto che però si perde fuori dallo specchio della porta.



Al 50’ De Respinis smarca al tiro Meola che dal limite dell’area spreca l’occasione non inquadrando lo specchio della porta. Al 52’ sponda aerea di Gnago per De Respins che viene anticipato da Oneto che spazza l’area. Al 13′ sul solito angolo insidioso di Meola, Minozzi non esce dai pali con Nunes che tutto solo sul secondo palo incorna sul fondo. Al 21′ Arcopinto si libera bene sulla sinistra con una doppia finta ma poi viene chiuso al momento del cross in area. Al 34’ ci prova Gerevini con una punizione a giro dall’out di destra che termina di poco a lato alla destra di Sperandio. Finisce 0-0, senza vincitori nè vinti.