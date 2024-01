Il Treviso cede di misura all'Union Clodiense: finisce 0-1 al Tenni

TREVISO - UNION CLODIENSE 0-1

Treviso: Sperandio, Salviato (60′ Leite), Farabegoli, Raggio (71′ Perticone), Mambelli, Simonetta, Nunes (68′ De Respinis), Arcopinto (60′ Meola), Mariutto (68′ Borsato), Posocco, Gnago. All. Florindo.

Union Clodiense: Franzini, Cucciniello, Sinn (87′ Pozzi), Buratto, Munaretto, Bonetto, Manfredonia (84′ Burraci), F. Serena, Aliù (71′ Sinani), Beltrame (81′ Salvi), Mauri (68′ R. Serena). All. Andreucci

Reti: 47′ Aliù.

Arbitro: Bianchi di Prato, assistenti Palermo di Pisa e Savasta di Alba.

Note: ammoniti:Beltrame (C), Arcopinto (T), Mariutto (T), Nunes (T), Mauri (C). Recuperi pt 1', st 5'. Spettatori 2521.

L’anno nuovo si apre con il big match tra le prime due della classe con una cornice di pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del Tenni. L’Union Clodiense, prima in classifica a 46 punti fa visita al Treviso, reduce da un girone di andata solido che recita secondo posto in classifica e 34 punti. La partita inizia subito forte e sono i padroni di casa a trovare il primo guizzo in attacco sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il corner arriva fuori area da Nunes che la spizza al centro trovando Gnago che colpisce di testa a pochi passi dalla porta, l’estremo difensore Franzini salva il risultato mettendo la palla in angolo. Poco dopo, sugli sviluppi di un’azione dalla destra, l'Union Clodiense si fa vedere in avanti con Beltrame che si invola sulla fascia appoggiando il pallone al limite dell’area a Serena che prova il destro, Sperandio si fa trovare pronto e blocca a terra. Al 34′ del primo tempo è ancora la formazione ospite ad andare vicino al vantaggio, un disimpegno sbagliato di Farabegoli regala palla a Mauri che lancia Beltrame sulla destra, il numero 10 granata colpisce di destro trovando un’ottima parata di Sperandio che devia in angolo salvando il risultato. Sul finire del primo tempo, sempre sugli sviluppi di un corner, il Treviso va vicino al gol del vantaggio con Mariutto che, a pochi passi dalla porta, colpisce il pallone che finisce però tra le braccia del portiere. Il primo tempo va in archivio sullo 0-0 dopo un primo tempo a ritmi sostenuti da entrambe le parti.

La ripresa comincia con gli stessi 22 che hanno terminato la prima frazione di gioco. Ad inizio di secondo tempo sono gli ospiti a portarsi in vantaggio sugli sviluppi di un’azione dalla destra in superiorità numerica, Beltrame cambia lato trovando da solo Aliu che colpisce in porta trovando la respinta corta di Sperandio, una serie di rimpalli in area fanno arrivare la palla nuovamente tra i piedi di Aliu che a pochi passi dalla porta colpisce trovando il gol che vale lo 0-1 per i granata. Al 35′ della ripresa i padroni di casa sfiorano il pareggio con un gran cross dalla trequarti di Simonetta che trova la testa di De Respinis, il numero 18 biancoceleste colpisce forte ma il tiro è centrale e Franzini riesce a parare. Gli ultimi minuti del secondo tempo finiscono con il Treviso in attacco, i biancocelesti non riescono però ad agguantare il pareggio sul finale di gara. La 18a giornata di campionato si chiude con la vittoria dell’Union Clodiense con un gol trovato ad inizio della ripresa. La squadra di Chioggia allunga così a 15 lunghezze il vantaggio in classifica rispetto al Treviso, che mantiene il secondo posto in classifica. I biancocelesti saranno ora impegnati domenica prossima, 14 gennaio, nel campo del Breno, mentre torneranno al Tenni domenica 21 gennaio per sfidare l’Este.