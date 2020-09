I Canottieri Sile sono Campioni d’Italia di coastal rowing beach sprint

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Luciano Mestriner e Fabiola Manente, atleti master della Canottieri Sile, si sono aggiudicati il primo posto nel doppio misto Over 54 alla finale del campionato italiano di rowing beach sprint di Lignano, il 13 settembre. Un risultato straordinario se si pensa che Fabiola Manente, dopo un passato nel tiro con l’arco, aveva iniziato a remare sulle barche per principianti solo a Settembre 2019. Il suo allenatore è stato il marito, Luciano Mestriner, con un passato da agonista nella disciplina. A fine 2019 Fabiola è salita sul doppio, barca da competizione del canottaggio, e ha cominciato a dedicarsi agli allenamenti al remoergometro. Pur con lo stop alle uscite in barca, è riuscita a migliorare ulteriormente la sua preparazione anche durante il lockdown, allenandosi tutti i giorni al remoergometro.

A fine maggio ha ripreso le uscite in barca e la preparazione è continuata con allenamenti giornalieri fino al Campionato Italiano di Canottaggio a Ravenna dove, alla sua prima gara, ha ottenuto il secondo posto, sempre in coppia col marito, sui mille metri di gara battendo avversari con maggiore esperienza. Come “vacanza” di fine stagione i due atleti sono stati a Lignano, in occasione dei campionati italiani di costal rowing specialità beach sprint. La gara, che si disputata in mare con delle barche appositamente progettate per essere inaffondabili, prevede la partenza e l’arrivo dalla spiaggia ed un percorso di cinquecento metri a slalom tra tre boe. Dopo aver ottenuto il miglior tempo di qualificazione, hanno disputato lo scontro diretto per il primo e secondo posto, uscendone vittoriosi. Una coppia d’oro, nella vita e nello sport, esempio che affiatamento, tenacia e costanza possono portare a dei risultati straordinari in qualsiasi momento della vita.

Gallery