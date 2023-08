La Canottieri Sile brilla agli Euromaster di Monaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sei medaglie d'oro per gli atleti della Canottieri Sile all'Euromaster di Monaco di Baviera, al quale hanno partecipato dal 27 al 30 luglio circa 2250 atleti provenienti da oltre 40 nazioni. Al maggiore appuntamento internazionale per i master del canottaggio hanno gareggiato Fabiola Manente, Luciano Mestriner e Caroline De Long, atleta neozelandese che per motivi di lavoro vive e si allena a Treviso ma nelle trasferte all'estero compete per il club di Auckland. L'infaticabile Caroline ha dominato nelle gare dell'otto categoria A, A mix, C e D remando in equipaggi internazionali; si è classificata seconda nel otto C mix e nel quattro di coppia B, terza nel singolo A e quinta nel doppio A in coppia con la madre Martha. Luciano Mestriner, nato sportivamente alla Canottieri Sile negli anni '70 e ritornatovi da master dopo aver gareggiato per le altre società trevigiane, ha vinto il singolo E facendo segnare il miglior tempo della categoria e arrivando secondo nella categoria F. Nell'ultima giornata di regata ha conquistato l'oro con l'otto E mix ed è arrivato quarto a un secondo dal podio nel doppio E in coppia con Fabiola Manente. Quest'ultima, alle prime esperienze nella specialità del singolo, è giunta quarta nel singolo D e quinta nella categoria E. Dopo una breve pausa di riposo la coppia trevigiana andrà a difendere il titolo italiano vinto nel 2020 e 2021 ai campionati di beach sprint, in programma a fine agosto sul lungomare di Salerno.