Grande successo a Casier per la prima Giornata dello Sport

Quasi un migliaio di persone di tutte le età e tanti bambini hanno animato il territorio trasformato in un vero e proprio circuito sportivo in cui sono stati premiati gli atleti e le associazioni per i successi stagionali

Il territorio comunale trasformato in un grande circuito sportivo: Casier domenica scorsa ha festeggiato la sua prima Giornata dello Sport. Sabato 11 settembre, invece, ha premiato gli atleti e le associazioni del Comune. Quasi un migliaio di persone di tutte le età e tanti bambini hanno animato il territorio trasformato in un vero e proprio circuito sportivo. “Festeggiare la prima Giornata dello Sport a Casier proprio quest’anno mi ha riempito d’orgoglio - commenta il Sindaco Renzo Carraretto con delega allo Sport - gli atleti del territorio hanno portato il nostro comune ai massimi livelli sportivi ma tutto il comune è terreno fertile di attività. Giochi, attività, risate, divertimento. Abbiamo passato una giornata serena dopo tante restrizioni. Siamo tornati a essere una comunità viva. Voglio ringraziare le associazioni, gli atleti, l'Ufficio Sport e le famiglie che hanno reso unico il week end appena trascorso. Un grazie ai due sponsor, Piave Servizi S.p.A. e Banca Pordenonese e Monsile, che ci hanno supportato in queste due giornate di festa, sabato sera con le premiazioni e domenica con la Giornata dello Sport. Portiamo nel cuore questi bei ricordi, appuntamento all’anno prossimo”.

Sabato 11 settembre, infatti, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle Associazioni Sportive del territorio: il Sindaco Renzo Carraretto ha premiato Giacomo Cuogo, Marco Zaghis e Francesco Zaghis dell’Associazione Arcieri dei Reali. Per l’associazione Study Ballet premio a Giulia Bertolin, ammessa alla Summer School del Bolshoi a Mosca. Con lei Eni Varoshi, accettata alla Summer School dell’American Ballet di New York e Alberto Oro, classificato al secondo posto al concorso di Dance Award come solista. Premiati anche i membri del gruppo Senior di Danza Contemporanea e di Danza Classica nonché il gruppo Under 13 di Danza Classica che si sono distinti a livello nazionale e internazionale. Grande tifo per il gruppo atleti non vedenti di S.C.D. Dopla Luciano Geronazzo, Paolo Scomparin, Andrea e Sandro Zanibellato, che, insieme al Gruppo Guide dei Tandem Arianna Lazzaron, Lucia Pizzolotto, Ivano Cendron, Mauro Paulon, Roberto Secco e Alessandro Scarpa hanno partecipato al "Tour to Rome" partendo proprio dal Municipio di Casier.

Per il calcio a cinque, premio a Arlan Pablo Vieira, capocannoniere della Serie A Futsal nella stagione 2020/2021 con la società Came Dosson Calcio a 5. Infine, premiate le stelle del pattinaggio della Polisportiva Casier: Carlotta Camarin, Ilaria Carrer, Giorgia Fusetto, Camilla Beggiato ed Edoardo Colle per gli strepitosi risultati stagionali. Infine, premiati i ginnasti Alessia Guidolin, Germano Crosato e Nicola Camata, rispettivamente oro, argento e bronzo alle finali nazionali di ginnastica artistica a Rimini. Assente giustificato, Valerio Dotto della Bamboo Fitness: l’atleta non è potuto essere presente perché impegnato nel Livigno Xtreme Triathlon che ha concluso con successo.