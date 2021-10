Circuito della Bolghera, Cristofer Pellegrini campione provinciale

Però, che foto ricordo sul podio dell’ultima gara stagionale per Cristofer Pellegrini. Nono posto al circuito della Bolghera edizione numero 111 e campione provinciale nella “sua” Trento. Infatti l’atleta dell’Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000 che ha 19 anni, abita proprio a Trento.

Cristofer Pellegrini sul podio è stato proclamato campione provinciale niente di meno dallo “Sceriffo” Francesco Moser e dalla presidentessa del Comitato della Federciclismo di Trento Giovannina Collanega. “E’ stata una gara dura, molto tirata. Peccato per la fuga, non sono riuscito ad agganciarmi. Questo è il mio primo piazzamento della stagione, e questo mi dà morale e la grinta giusta per partire carico in vista della prossima stagione ciclistica”.

Sprint ristretto e successo di Giulio Masotto della Zalf Euromobil Désirée Fior. Il veneto si lascia alle spalle l'argentino Marcos Mendez Omar, Federico Iacomoni della Iseo Rime Carnovali Sias e il veneziano Jacopo Menegotto con i quali si era involato a 10 dei 35 giri in programma. Per la squadra Continental di Castelfranco Veneto si tratta della vittoria numero 29 del 2021, terza per Giulio Masotto. Cristofer Pellegrini, agli ordini del diesse Alessandro Coden, è arrivato quinto del gruppo. Si è chiusa in gloria la stagione dell’Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000 con la conquista di un’altra maglia - di Cristofer Pellegrini - dopo quelle azzurre di Luca Colnaghi e Francesco Busatto, quella bianca del miglior giovane al Giro del Veneto di Francesco Busatto.

ORDINE D’ARRIVO

1 MASOTTO Giulio Zalf Euromobil Désirée Fior km 98 in 2h 06’34 alla media/h di 46,458

2 MENDEZ Marcos Omar Arg- CC Laciana

3 IACOMONI Federico Iseo Serrature Rime Carnovali

4 MENEGOTTO Jacopo General Store Essegibi F.lli Curia

5 EPIS Giosuè Iseo Rime Carnovali Sias 48”

6 D'AMATO Andrea Iseo Rime Carnovali Sias

7 MENEGALE Elia Zalf Euromobil Désirée Fior

8 TOVAZZI Elia Sissio Team

9 PELLEGRINI Cristofer Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000

10 ACCO Alessio Zalf Euromobil Désirée Fior