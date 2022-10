Corriveloce Silca torna in centro a Conegliano dopo tre anni

Dopo tre anni di stop dall’ultima edizione dell’ottobre 2019 (con una parentesi lo scorso anno allo stadio comunale Soldan con le Miniolimpiadi), torna in centro a Conegliano l’attesissima Corriveloce Silca.

Domenica 9 ottobre viale Carducci si trasformerà in una vera e propria pista di atletica nelle cui corsie si sfideranno i bambini dai 6 ai 13 anni. Una manifestazione a carattere non competitivo aperta per tutti, che riporta l’atletica dei piccoli nel cuore della città. Nel pomeriggio di domenica, a partire dalle ore 15.30, in programma ci sono divertenti e appassionanti sfide sui 60 metri. Questa la distanza che gli aspiranti velocisti percorreranno. Birilli colorati, nastri e tappeti a delineare il terreno di gara. Cronometraggio semi-elettrico per decretare il più veloce. Pubblico pronto ad applaudire, in una sorta di “arena” naturale, con gli spalti sui marciapiedi di viale Carducci. Per i più piccoli, ci saranno dunque grandi emozioni da vivere, soprattutto per coloro che non hanno mai affrontato una corsa con il cronometro. Alla manifestazione organizzata da Atletica Silca Conegliano possono partecipare i bambini delle scuole elementari e medie di Conegliano e degli altri comuni, anche praticanti di altre discipline sportive. La Corriveloce Silca sarà anche un’occasione, per grandi e piccini, di godersi un bel pomeriggio nel centro città, praticando una sana attività sportiva all’aria aperta. Non sarà una gara agonistica, anche se il più veloce di ogni categoria in base agli anni di nascita (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) conquisterà l’ambitissima Supercoppa Corriveloce Silca. Per i primi 200 iscritti in regalo tanti simpatici gadget e maglietta della manifestazione con il simpatico coccodrillo “Coccotrio”, la mascotte dell’evento. Le premiazioni in programma attorno alle ore 18.

Il commento

«La Supercoppa Silca quest’anno festeggia la sua ventiseiesima edizione - commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin - si tratta di una manifestazione alla quale tutti noi di Atletica Silca Conegliano siamo molto affezionati, perché ci permette di portare l’atletica fuori dallo stadio e di far conoscere questo meraviglioso sport ai piccoli. Siamo abituati a grandi eventi di carattere internazionale, come, solo per citare uno dei più rappresentativi, il Meeting Città di Conegliano, ma vedere i più piccoli correre a perdifiato è un’emozione grande. L’obiettivo di questo evento, che tra l’altro in tanti aspettavano, dopo tre anni di stop a causa del Covid, è quello di avvicinare i bambini sicuramente alla nostra amata atletica ma più in generale allo sport. È sempre bello vedere viale Carducci colorarsi delle magliette di questi bambini e ragazzini e vedere genitori e famigliari tifare per loro. Domenica non sarà importante correre più veloce degli altri, anche se avremo un “vincitore” e una “vincitrice” per ogni annata, ma sarà importante correre il più veloce possibile, dare il meglio di se stessi, accettare anche che qualcuno corra più veloce di te, divertirsi con gli amichetti e imparare ad amare lo sport in tutti i suoi aspetti».

Info utili

Per partecipare scrivere via mail a segreteria@atleticasilca.it o telefonare dalle 16 alle 18.30 dal 331.8412682 mercoledì e venerdì. È possibile iscriversi sul posto il giorno della manifestazione dalle 14.00 alle 15.00. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. Accanto ad Atletica Silca Conegliano, nell’organizzazione dell’evento patrocinato dal Comune di Conegliano, dalla Fidal Treviso e dall’Us Acli, ci sono Banca Prealpi SanBiagio, Silca SpA, Reale Mutua, Bottega SpA, De Coppi Lavorazioni Meccaniche, Arti Grafiche Conegliano, Piccoli Gino Srl e Studio Genius. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 331.8412682, scrivere una mail a segreteria@atleticasilca.it , visitare il sito internet www.atleticasilca.it e le pagine Facebook ed Instagram di “Atletica Silca”.