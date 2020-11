Giocatrici di Chieri positive al Covid: rinviato il match contro l'Imoco Volley

Le Pantere dell’Imoco Volley chiuderanno il girone d’andata della Regular Season di A1 giocando in posticipo la 13° giornata contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Il match, originariamente in programma sabato, è stato difatti rinviato a martedì 24 novembre alle 18.30 al Palaverde (a porte chiuse) in accordo tra le due società e la partita sarà trasmessa in diretta in streaming video su LVF TV (in abbonamento) e su Radio Conegliano. A causare lo spostamento della partita è stato il piccolo focolaio Covid sviluppatosi nei giorni scorsi all'interno del club torinese.

Il gruppo squadra della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sta infatti concludendo il periodo di isolamento fiduciario previsto dal protocollo dopo che i tamponi di lunedì 2 novembre avevano riscontrato più di tre casi di positività al Covid-19. In attesa dell’esito dei nuovi tamponi, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha chiesto e ottenuto il rinvio sia della partita con la Zanetti Bergamo inizialmente in programma domenica 15 novembre per la 12ª giornata del girone d’andata sia per il match contro le Pantere, al pari di quelli già rinviati in precedenza con Trentino, Busto Arsizio e Scandicci.