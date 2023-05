Dama: podio tutto trevigiano alla fase regionale del “Trofeo CONI” under14

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolta Domenica 28 Maggio presso l’auditorium di San Zenone degli Ezzelini la consueta fase regionale del “Trofeo CONI” under 14 di dama italiana. I primi 3 classificati piu’ una riserva Under14 formeranno la squadra del Veneto che parteciperà alla finale nazionali dell’ 8° “Trofeo CONI”, che si terrà in Basilicata dal 21 al 24 Settembre La fase regionale del “Trofeo CONI” è stata diretta dal prof. Lucio Marcon e dall’arbitro regionale Gabriele Cappelletto e ha visto la partecipazione di 46 atleti under 14 del Veneto, rigorosamente tesserati alla FID (Federazione Italiana Dama). Dopo 7 turni di gioco vince la fase regionale Massimo Bonato con punti 13,68 (vincitore anche con la dama internazionale alla finale dei GSS 2023), 2° Francesco Zanandrea con punti 12,68 (si era qualificato anche nella precedente edizione, ed è stato vincitore con la dama italiana alla finale dei GSS 2023), entrambi del circolo "Energya" di Maser . 3° Lorenzo Gravina con punti 12,58 del circolo “Damasport Roncade”. Alessandro Pojer con punti 11,52 del circolo “Giuseppina Rizzi” (VI) parteciperà come riserva.