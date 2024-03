De Antoni e Laurencich entusiasmano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il fine settimana appena concluso ha confermato un dato importante ovvero che Xmotors Team ha investito su due punte che daranno soddisfazioni. Tra Venerdì e Sabato si è corso il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally nel quale Edoardo De Antoni, in coppia con Federica Mauri su una Peugeot 208 Rally4 di Vsport, ha messo in mostra un potenziale ancora da massimizzare. Il pilota di Camposampiero, iscritto per i colori di La Superba ma trasparente ai fini del Campionato Italiano Assoluto Rally 2 Ruote Motrici in Garfagnana, ha firmato una notevole seconda posizione tra le anteriori, segnando bottino pieno nel Trofeo Pirelli Star Rally4. Per lui anche un buon secondo di classe, di gruppo RC4N e ventiquattresimo assoluto, penalizzato in parte da una scelta non felice di gomme nel corso della seconda giornata. “Siamo andati oltre le nostre aspettative al Ciocco” – aggiunge De Antoni – “perchè, per essere alla sola seconda gara con la 208 ed al debutto su queste strade, siamo andati molto bene. Abbiamo tirato, stando sempre in controllo del ritmo. Peccato per una scelta di gomme non azzeccata nel secondo loop ma ci sta, stiamo imparando un pacchetto nuovo per noi. L'auto ci piace ed abbiamo iniziato a lavorare di assetto, a piccoli passi. Con le Pirelli ci siamo trovati subito bene, pur essendo questo un terreno molto viscido. Abbiamo vinto alcune speciali davanti all'idolo di casa Pisani, nostro punto di riferimento per la categoria, in una delle gare più difficili che abbia mai affrontato. Non abbiamo ancora dimostrato nulla, dobbiamo stare a testa bassa e lavorare sodo. Vogliamo crescere in fretta e presentarci pronti ad Alba perchè entreremo in gioco per il CIAR. Grazie a tutti i partners che sono coinvolti in questo progetto.” Dalla Toscana all'Austria per la prima di una Mitropa Rally Cup che ritrovava al via uno dei suoi più fedeli protagonisti, Federico Laurencich, con l'inseparabile Alberto Mlakar al proprio fianco. Il portacolori di Gorizia Corse, al volante della Peugeot 106 Rallye gruppo N curata da L.M. Motorsport, ha incassato punti importanti in occasione del recente Rebenland Rallye. La terza piazza in classe 7.3 si traduce nella medesima in Mitropa Club e nel primato in 2WD. “Il nostro Rebenland è andato bene” – racconta Laurencich – “e non abbiamo avuto alcun tipo di problema sul fronte tecnico. Soltanto la pioggia ci ha reso la vita complicata perchè ha portato tanto sporco, in tutte le curve. Siamo al comando della classifica 2WD e terzi in Mitropa Club, i primi ad interrompere l'egemonia dei piloti di casa al Rebenland. Siamo soddisfatti.”