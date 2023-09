Fant, al Mugello, rilancia la sfida tra le Mini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sono passati oltre due mesi ma la lunga pausa estiva del Mini Challenge è giunta finalmente agli sgoccioli ed il prossimo fine settimana, dal 29 Settembre al 1 Ottobre, il monomarca di casa BMW darà il via ad un finale incandescente. Xmotors Team, sempre affiancato da La Superba, si presenterà al Mugello Circuit con un Filippo Fant che, pur essendo nel suo anno di debutto, ha già dimostrato tutto il proprio talento. Scorrendo la classifica provvisoria della serie il portacolori del binomio trevigiano patavino figura attualmente in terza piazza provvisoria, accusando un ritardo di venti lunghezze dal secondo e di ventinove da una vetta che non risulta essere poi così irraggiungibile. “Arriviamo al quinto weekend della stagione” – racconta Fant – “e dopo il quarto round io ed il mio compagno di squadra, Roberto Gentili, siamo in terza posizione. Fino ad ora posso ritenermi particolarmente soddisfatto della mia stagione perchè ho centrato tre podi in quattro gare. Direi che non è per niente male, calcolando che questo è il mio primo anno nel mondo delle auto. Va sempre ricordato che, dividendo l'auto con Roberto, i chilometri che ho a disposizione sono dimezzati, rispetto ai miei avversari, quindi sono già felice del passo che ho.” “Siamo contenti di aver investito su un giovane interessante come Filippo” – gli fa eco Francesco Stefan (presidente Xmotors Team) – “perchè, pur essendo all'esordio da pilota, ha dimostrato un'intelligenza da consumato campione. Al suo primo anno, condividendo la vettura con un altro compagno, è in lizza per il titolo e non possiamo che essere soddisfatti della nostra scelta. Mancano ancora due fine settimana e continueremo a supportarlo, fino al traguardo.” Una carta a favore del giovane pilota di Belluno, al via con la consueta Mini JCW Challenge Evo messa a disposizione da CZ Bassano Racing, sarà messa sul tavolo da una ripresa che lo vedrà tornare sullo stesso tracciato, quello del Mugello, che ha chiuso la prima parte di 2023. “Si prospetta un fine settimana interessante” – aggiunge Fant – “perchè, avendo corso qui l'ultima gara del monomarca, ho accumulato un po' di esperienza che mi tornerà utile, almeno spero, per puntare alla mia prima vittoria in carriera. Prima della pausa estiva ho colto una bella seconda piazza, seppure con un po' di rammarico, quindi sono decisamente fiducioso. Sarà fondamentale trovare il giusto assetto nelle libere perchè nell'ultima gara abbiamo provato diverse soluzione e, ad essere onesti, non mi hanno particolarmente entusiasmato.” Il fine settimana di Fant si aprirà Venerdì 29 Settembre con il doppio turno di libere, precedendo le qualifiche ufficiali, in tarda serata, mentre il via di gara 1 è previsto per la mattinata di Sabato 30 Settembre, ad anticipare la seconda e conclusiva battaglia, quella di Domenica 1 Ottobre. Venticinque minuti di bagarre, più un giro, per ricucire il gap con un'agguerrita concorrenza, nell'intento di giocarsi ogni possibile chance per conquistare la corona d'alloro.