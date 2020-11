Covid e atletica, la Fidal Veneto vara la riaffiliazione gratuita per le società

Il Comitato regionale della Federatletica corre incontro alle società sportive, reduci da una stagione condizionata dall’emergenza sanitaria. Il Consiglio di Presidenza di Fidal Veneto, riunitosi martedì 10 novembre, ha deliberato una misura di sostegno ai club della regione che, in aggiunta a quanto già previsto dalla Fidal nazionale, annullerà il costo di riaffiliazione delle società per la stagione agonistica 2021. Per accedere al contributo, le società venete dovranno affiliarsi alla Fidal nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 dicembre 2020. Una volta avvenuta l’adesione, nel giro di pochi giorni, Fidal Veneto restituirà un importo pari a 205 euro per le 18 società affiliate al settore giovanile e a 300 euro per le 209 società aderenti sia al settore giovanile che a quello assoluto.

“Abbiamo stimato un impegno di spesa pari a 66.390 euro che permetterà comunque una chiusura in attivo del bilancio consuntivo 2020 - spiega Christian Zovico, presidente del Comitato regionale della Fidal - Le società avranno inoltre la possibilità di rinnovare gratuitamente, anche in corso di stagione 2021, i tesseramenti del settore promozionale, così come previsto dal Consiglio federale. Fidal Veneto sarà quindi chiamata a rinunciare alla quota del 61% del valore economico di tali tesseramenti, che si tradurrà in un ulteriore sostegno ai club del valore di 28 mila euro. Questo, senza dimenticare che, tra febbraio e marzo 2020, avevamo già riconosciuto 26 mila euro di premi alle società sulla base dei risultati realizzati nella stagione 2019”.

Il contributo di Fidal Veneto per la riaffiliazione delle società verrà automaticamente erogato, senza che sia necessaria alcuna richiesta, e, come detto, si sommerà a quanto previsto da Fidal nazionale (45 euro per le società giovanili e 50 euro per quelle assolute), azzerando il costo dell’adesione alla Federazione per la stagione 2021. “Il 2020 – conclude Zovico - è stato un anno complicato, di grande sofferenza per tutto il movimento. L’obiettivo, in un momento così difficile, è rimanere uniti e il primo indispensabile passaggio è che le società mantengano l’affiliazione federale. Ripartiamo da un aiuto concreto ai club, nella speranza che l’attività possa ritornare al più presto alla normalità”.