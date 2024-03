Laurencich ci riprova, si parte per la Mitropa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Federico Laurencich si conferma, ancora una volta, un vero e proprio appassionato e, dopo aver coronato il sogno di essere presente al Monte-Carlo su una vettura di classe Rally2, è pronto a tornare al volante della Peugeot 106 Rallye gruppo N, curata da L.M. Motorsport, per tentare un nuovo assalto alla Mitropa Rally Cup. “Amo i rally e questo mondo fa parte di me da una vita” – racconta Laurencich – “ma, pur non potendo nascondere il fatto che a tutti piace correre con le auto di classe maggiore, quel che conta per me è esserci, è correre, è vivere l'adrenalina e cercare di dare il massimo, sempre e con qualunque mezzo a disposizione. La Mitropa Rally Cup è uno dei campionati più belli che abbiamo in Europa e tornare a correrci, anche con una piccola 106, è sempre molto bello.” Il pilota di Gorizia si presenterà al via con un conto in sospeso da saldare, avendo sfiorato il titolo di categoria nella passata stagione in un rush finale a dir poco elettrizzante. “Il 2023 nella Mitropa è stato intenso” – aggiunge Laurencich – “ed abbiamo portato a casa tante belle soddisfazioni ma anche qualche amarezza. Abbiamo chiuso secondi nella nostra categoria, potendoci giocare il titolo fino alle battute finali. Quest'anno ci vogliamo riprovare ma cercheremo di fare del nostro meglio per scrivere un finale diverso rispetto al precedente.” Un calendario lungo che si aprirà con una doppia apparizione in Austria, prima con il Rebenland Rallye (15 e 16 Marzo) e poi con il Lavanttal Rallye (5 e 6 Aprile), rientrando nei patri confini per una classica nostrana, il Rally Elba (26 e 27 Aprile), che anticiperà la prima tappa slovena, quella del Rally Velenje (dal 23 al 25 Maggio), e l'unica ungherese, il Mecsek Rallye (dal 13 al 15 Giugno), con il successivo rientro in Italia per il Rally del Casentino (12 e 13 Luglio). Archiviate le vacanze estive si riprenderà l'azione con il croato Rally Kumrovec (dal 5 al 7 Settembre), tornando poi in Slovenia per il Rally Nova Gorica (dal 27 al 29 Settembre) e concludendo in Svizzera un intenso programma con il Rally du Valais (dal 24 al 26 Ottobre). Tutto è quindi pronto per il primo atto della serie che scatterà Venerdì 15 Marzo per affrontare un doppio passaggio su “Schirmerberg” (5,43 km) che sarà intervallato dalla “Panoramastrasse” (8,13 km), ad anticipare un tardo pomeriggio che si concentrerà sulla doppia tornata a “Pössnitz - Panoramastrasse” (8,28 km) ed a “Remschnigg” (11,78 km). Il giorno seguente, Sabato 16 Marzo, due i passaggi in sequenza previsti su “Poharnigberg” (2,99 km) e su “Glanz” (11,02 km) con la seconda metà di frazione dedicato alla duplice su “Rundkurs Eichberg” (14,77 km) e su “Rundkurs Schlossberg” (19,05 km) mentre il gran finale sarà scritto dalla “Powerstage Eichberg” (7,71 km). Il portacolori di Gorizia Corse, sostenuto in questo cammino europeo da Xmotors Team, tornerà ad essere affiancato, sulla piccola francesina millesei, dall'inseparabile Alberto Mlakar.