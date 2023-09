Laurencich fa sua la classe al Nova Gorica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Doveva vincere e lo ha fatto, mettendo nello zainetto un buon gruzzoletto di punti che gli permette di mantenere intatte le speranze di titolo 2023. Questo, in sintesi, il fine settimana di Federico Laurencich al recente Rally Nova Gorica, penultimo atto di una Mitropa Rally Cup che si fa sempre più elettrizzante quando all'appello manca solamente la trasferta in Svizzera, quella prevista per il Rallye du Valais. Pronti, via e nel primo impegno cronometrato, la spettacolo di “Nova Gorica, il pilota di Gorizia, in coppia con l'inseparabile Alberto Mlakar su una Peugeot 106 Rallye di gruppo N, partiva a testa bassa, mettendosi al comando della classe 6 e della Mitropa Rally Club Championship. La seconda giornata di gara, quella di Sabato, vedeva il portacolori di Xmotors Team, sempre supportato da La Superba, mantenersi al comando delle operazioni in classe mentre nella serie Club la leadership sfumava, vedendo il goriziano passare in seconda posizione provvisoria. La terza ed ultima frazione, prevista per Domenica, non apportava particolari scossoni alla classifica con l'unica punta della scuderia di Maser che confermava il piazzamento già conquistato, primo in classe 6 e secondo in Club, riuscendo a risalire qualche gradino in una classifica assoluta che, a conti fatti, lo iscriveva alla trentottesima posizione finale. “È stato un Nova Gorica reso complicato dal meteo variabile” – racconta Laurencich – “ma siamo stati sempre in testa alla nostra classe, già dalla speciale spettacolo del Venerdì. La vettura è stata perfetta, non ha mai dato nessun tipo di problema. Peccato per non essere riusciti a centrare la vittoria anche in Mitropa Rally Club Championship, sarebbe stato importante per i punti. Un particolare ringraziamento lo vorrei fare a tutti i ragazzi che ci hanno seguito in assistenza ed alla Gorizia Corse. Grazie ad Xmotors Team ed a tutti i partners.” Quando al termine della stagione manca solamente il Valais, a calendario dal 26 al 28 Ottobre, la classifica provvisoria della serie europea vede Laurencich in seconda piazza in chiave 2WD Club, ad un solo punto di distacco da Grigis, mentre in Mitropa Rally Club Championship la terza posizione occupata attualmente evidenzia un gap di quarantacinque lunghezze. Decisiva quindi una trasferta in Svizzera che potrebbe regalare un prestigioso traguardo. “Con il risultato di Nova Gorica” – aggiunge Laurencich – “ci siamo messi in condizione di giocarci il tutto per tutto al Valais, se guardiamo ad una classifica del 2WD Club che ci vede secondi per un solo punto. Più difficile è pensare di portare a casa il titolo in Mitropa Rally Club Championship perchè il distacco è decisamente più ampio. Potremmo dire che, conti alla mano, la partita potrebbe già considerarsi quasi conclusa per questa seconda classifica ma in una gara secca tutto può accadere. Faremo del nostro meglio in Svizzera e siamo certi che, dando il meglio di noi stessi, non avremo nulla di cui rimproverarci. Ci sarà ancora un mese da aspettare e sarà una lunga attesa. Fosse per me sarei già carico per ripartire. Ci prepareremo al meglio, non solo per noi ma anche per tutti quelli che ci hanno sostenuto in questo 2023.”