A Mogliano il 9° Open è di Francesco Salviato vince in due set su Tommaso Dal Santo

Concluso il 9° Open a Mogliano Veneto all’insegna di un derby tutto vicentino. Primo successo stagionale per il bassanese Francesco Salviato che con un doppio 6/4 mette al secondo posto Tommaso Dal Santo dei Comunali di Vicenza. Partito bene Dal Santo che sembrava conquistare anche questo trofeo, ma già dal 4° gioco scattava la risposta di Salviato che decideva di contrastare il gioco dell’avversario. Su quell’onda andava a prendersi il primo set. Poi avanti per 4-1 per il bassanese, il giocattolo si inceppava consentendo la rimonta del giocatore dei Comunali, che ha sempre fatto la sua partita. Rimonta effettuata e sul 4-4 il winner decideva di prendersi con pride il suo primo trofeo dell’anno, aggredendo qualsiasi palla mettendo alle corde il suo avversario. Terzi posti per Lorenzo Favero e per Carlo De Nardi. Alle premiazioni hanno presenziato l’assessore allo sport Enrico Maria Pavan, per il main sponsor Banca Generali Private Giulia Pravato, il vice del club moglianese Andrea Michielan e, non poteva mancare il presidente Alfredo Vianello. Quest’ultimo ha ricordato il prezioso lavoro della segreteria retta da Lucia Maffei, dei manutentori, ma anche quello dello staff arbitrale Massimo e Chiara Squizzato coordinati dal Gaqn Giuliano Ferro e per gli ultimi incontri dal giudice di sedia Rino Meneghin. Nell’ultima gara sono entrati in azione anche girls & boys del settore agonistico Vittoria, Matilde, Elia e Giulio che hanno provveduto a dispensare correttamente le palla di gioco. Fino al 17/9 alla Barchessa Memorial Nino e Marisa Borin per giocatori fino alla 3^ categoria. Sono 87 i players coordinati da Paola Vanin e Nadia Schiavon. Fino al 17/9 ad Altivole Torneo di Fine Estate di 3^ categoria con singoli e tutti i doppi misto compreso. Sono 97 i tennisti coordinati da Loredana Venturini. Fino al al 19 Settembre al Park di Villorba Pre Quali Ibi 2024 per giocatori di 4^ categoria singolari e doppi. Sono 101 i partecipanti diretti da Roberto Marian. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Volpago 16 e 17 Settembre Rodeo per giocatori fino ai 4.3 Trofeo De.Ma Food. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/9. A Vedelago dal 23/9 al 08 Ottobre torneo maschile e femminile fino ai 3.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/9. Allo Sporting Life Center di Vacil Junior Master Road To Torino per giovani dagli 11 ai 13 anni con incontri di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 23/9.