A Mogliano nel rodeo di 4^ vincono Matilde De Vincenzo e Massimo Paolo Lombardo

Al Tc Mogliano concluso il rodeo di 4^ categoria maschile e femminile con 65 giocatori. Ha condotto la kermesse Lucia Maffei coadiuvata da Angelo Kraul che hanno decretato le vittorie di Lombardo nel maschile e di De Vincenzo nel femminile. Massimo Paolo Lombardo del Panatta Racquet Club ha vinto il draw maschile sul filo di lana contro il giovane giocatore del Green Garden di Mestre Giacomo Codolo. Terzi posti per Massimo Previti della Barchessa e per la mina vagante Nicola Pellizzon del Marcon. Anche la finale del femminile è andata al terzo set chiuso in favore della home player, l’under 16 Matilde De Vincenzo che ha messo al collo la medaglia d’argento ad Elisa Boffo under 18 del Plebiscito di Padova. Bronzi per Deva Carta under 16 del Bassano e per la favorita del seeding Elisa Gentilin vicentina dell’Arzignano. In evidenza con tre vittorie Emma Mastrangelo del Davis Plus Center di Mestre. ALTRI TORNEI IN CORSO L’Open maschile presso il Park di Villorba è giunto alle semifinali che andranno in scena entrambe verso le ore 19.00. E, riguarderanno gli incontri tra Marco Speronello vs Nicola Ghedin e Lorenzo Favero vs Francesco Salviato. Fino al 31 Marzo a Vedelago c’è l’Alpe Adria con 114 players. ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI: Allo Junior Sporting Club di Santa Lucia di Piave il 6 e 7 Aprile Rodeo maschile fino ai 4.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 Aprile. A Tc Villa Guidini di Zero Branco il 6 e 7 Aprile Rodeo di 4^ categoria draw solo maschile, iscrizioni entro le ore 12 del 4 Aprile.