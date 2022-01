Mondiali assoluti di ciclocross: Pidcock userà una bici innovativa di Pinarello

Domenica 30 gennaio alle 14.30, Tom Pidcock, 22 anni di Leeds, gareggerà ai mondiali assoluti di ciclocross con una bici inedita sviluppata dalla Cicli Pinarello di Treviso; la nuova Crossista F. Al termine della stagione di ciclocross 2020/2021, quando Tom ha iniziato a gareggiare con il Team Ineos Grenadiers, Pinarello ha subito colto la sfida di sviluppare un telaio completamente nuovo per consentirgli di competere al massimo livello nella stagione successiva.

Il processo di sviluppo ha avuto inizio nella primavera 2021 con Tom e il suo team, guidato da Kurt Bogaerts, in visita a Pinarello nel quartier generale di Villorba-Treviso. Dopo una prima fase di test sulla precedente Crossista, infatti, l’obiettivo è stato lavorare a stretto contatto con l’ufficio ricerca e sviluppo di Pinarello per creare insieme la sua nuova bici da gara. Il primo prototipo è stato testato a Treviso a inizio settembre 2021 e questo ha consentito di consegnargli i primi telai per il debutto in coppa del mondo di ciclocross a Boom il 4 di dicembre. Da quel momento in sella a questa nuova bici Tom ha ottenuto 5 podi, la sua prima vittoria nella coppa del mondo “elite” di ciclocross e la prima vittoria di un ciclista Inglese a Rucphen il 18 dicembre, seguita a una seconda vittoria il 2 Dicembre a Hulst.

L'Italia scrive una piccola ma inedita pagina nella storia del ciclocross. Gli azzurri guidati dal ct Daniele Pontoni - ex corridore della UC Trevigiani - hanno vinto infatti la prima edizione della staffettta mista che ha di fatto aperto la rassegna iridata di Fayetteville. Samuele Leone, Silvia Persico, Lucia Bramati e Davide Toneatti, partiti nell'ordine, hanno imposto la loro legge nella prova che si è disputata sulla distanza di quattro giri con ogni atleta che ha affrontato una tornata del percorso