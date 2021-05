Basket in carrozzina, Pdm Treviso conquista la Serie A

La Pdm Treviso ha conquistato la promozione in Serie A. Domenica 30 maggio, a Lecce, la squadra ha vinto la partita contro i padroni di casa del Lupiae Lecce per 81 a 54 passando al massimo campionato della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina. Undici vittorie in altrettante partite, tra regular season e finali: uno straordinario percorso netto.

La cronaca del match

Dopo aver battuto in mattinata la “Giovani e Tenaci” Roma, nel pomeriggio la formazione trevigiana ha avuto la meglio dei padroni di casa della Lupiae Lecce al Palasport “Ventura”. Inizio contratto per la Pdm che sente il peso della partita. Lecce più leggera e precisa al tiro fa suo il primo quarto 12-10. Nel secondo quarto coach Cricco mescola le carte inserendo Giro e Saracino al posto di Dal Fitto e Tosatto. Arriva il parziale trevigiano che segna il massimo vantaggio poco prima di metà gara (21-34). Dopo l’intervallo lungo si alza l’intensità del gioco. Tosatto mette 2 triple consecutive che scavano definitivamente il divario. Lecce non demorde e continua a macinare gioco sull’asse Montano Calò. Alla sirena finale scattano i festeggiamenti.

I commenti

«Grazie ai giocatori che oggi hanno conquistato queste due vittorie - commenta a caldo coach Max Cricco - Ma non dimentichiamo anche tutti quelli che non hanno potuto partecipare a questa chermesse. Franchin, Iannelli e Vrabie che da sempre difendono i colori della Pdm; Demirovic e Banjc che quest’anno ci hanno aiutato ad alzare anche il livello degli allenamenti permettendoci di mantenere sempre alta la concentrazione». «Ci siamo presentati a Lecce non in ottime condizioni ma abbiamo portato a casa la promozione in Serie A - prosegue il presidente Paolo Barbisan - Un traguardo al quale abbiamo lavorato a lungo progettandolo un po’ alla volta e che la pandemia ci ha costretto a riprogrammare. Ma alla fine ci siamo riusciti ed ora ce lo gustiamo. Ringraziamo tutti gli sponsor ed i sostenitori che ci hanno permesso di essere qui a festeggiare questo traguardo. Adesso festeggiamo ma già da domani ci metteremo a lavorare per programmare la prossima stagione». Nel mezzo la Pdm Treviso sarà impegnata nell’organizzazione degli Europei Under 22 che si terranno dal 14 al 19 giugno a Lignano Sabbiadoro. Nell’altro concentramento che si è tenuto a Firenze, a conquistare la promozione sono stati i padroni di casa delle Volpi Rosse Firenze che hanno avuto la meglio prima su Varese e successivamente sul Pontecagnano.