Raffa, campionato a squadre: la Giorgione batte la Ncda Capitino

Sabato scorso a Trevlle di Castelfranco Veneto per il Campionato Italiano a squadre di Serie A "RAFFA" girone 1, la Giorgione3villese presieduta da Renato Pegorin ha ospitato la laziale NCDA Capitino di Isola del Liri (Campobasso), gli atleti portacolori trevigiani dirigente accompagnatore Sergio Favaro, Tecnico Luca Biliato atleta capitano Giuseppe D’Alterio, atleti Patrik Corò, Paolo Grigoletto, Alfredo Provenzano, Matteo Barellas, Carmine D’Alia, Federico Piovesan esprimendosi a buon livello hanno conquistato una importante vittoria per 5-3 nello scontro diretto per la lotta alla salvezza. Questo lo score dell’incontro: (Terna), Patrik Corò, Paolo Grigoletto, Alfredo Provenzano (Tv) vs Domenico Mauro, Giuseppe Mercurio, Rossano Vitto (Fr) 6-8, 8-1; (Individuale), Giuseppe D’Alterio vs Luigi Coppola (Fr) 8-5, 8-7; (Coppie) Patrik Corò (2° set Carmine D’Alia) - Paolo Grigoletto (2° set Matteo Barellas) vs Domenico Mauro - Giuseppe Mercurio (Fr) 8-5, 0-8; Giuseppe D’Alterio - Alfredo Provenzano (Tv) vs Luigi Coppola - Rossano Vitto (Fr) 8-5, 2-8; Questa la Classifica: MP Filtri Caccialanza 19, Enrico Millo 16, Nova Inox Mosciano 16, Vigasio-Villafranca 10, AF Accessori Moda 9, Giorgione3villese 9, Ncda Capitini 7, Pamperduto Montesanto 4.