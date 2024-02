Rally Ronde Val Merula: De Antoni prende confidenza, Battaglin festeggia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Xmotors Team getta le basi per una stagione 2024 che si appresta ad essere particolarmente interessante, visti i nuovi investimenti fatti nel weekend. Alla Ronde Val Merula, corsa nella sola giornata di domenica scorsa, il sodalizio di Maser ha puntato su un giovane talento ormai conclamato, Edoardo De Antoni, che scendeva in campo ligure per prendere confidenza con la Peugeot 208 Rally4 di Vsport in ottica tricolore. Il portacolori di La Superba, affiancato da Federica Mauri per l'occasione, ha sfruttato al meglio un fine settimana pesantemente condizionato da un meteo che, pur rivelandosi sfavorevole, ha dato l'opportunità al pilota di Camposampiero di testare diverse soluzioni di assetto. Tanta l'esperienza maturata, al volante di una vettura a lui del tutto sconosciuta, che si rivelerà certamente utile per un Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici entusiasmante. Il quarto posto finale in classe Rally4, unito al sesto in gruppo RC4N ed al diciottesimo nella generale, sono ben poca cosa rispetto al lavoro svolto durante la trasferta in quel di Andora.

«Il nostro obiettivo era quello di fare un bel test - racconta De Antoni - ed il meteo ci ha dato una grossa mano in questo senso. Al sabato abbiamo affrontato lo shakedown sotto una pioggia battente mentre alla Domenica siamo passati dal bagnato di inizio giornata al quasi asciutto del quarto passaggio. Questo ci ha permesso, passo dopo passo, di capire come si comporta la 208 in varie condizioni di fondo. Non potevamo azzeccare una scelta migliore per questo primo approccio. Siamo stati molto cauti, il team ha lavorato benissimo e siamo contenti di continuare questo percorso di crescita con loro. Siamo soddisfatti dei riscontri avuti sul fronte tecnico, il risultato non era la nostra priorità. Grazie a tutti i partners coinvolti in questo progetto che ci porterà nella massima serie tricolore, da Xmotors Team a La Superba». All'insegna del divertimento puro la presenza di un campione indiscusso del calibro di Alessandro Battaglin a Rally Racing Meeting, evento ideato dal due volte iridato Miki Biasion che ha animato la Fiera di Vicenza tra Sabato e Domenica, nonostante le condizioni meteo. Il rosso da Marostica ha regalato numerose emozioni al pubblico presente, al volante della sua Hyundai i20 R5 curata da PR2 Sport, cogliendo al meglio l'occasione per festeggiare il successo conquistato nella passata edizione del Trofeo Rally Aci Vicenza. «Vincere è sempre una sensazione che ti appaga - racconta Battaglin - e sono stato molto felice di essere premiato a Rally Racing Meeting, per la vittoria nel Trofeo Rally ACI Vicenza del 2023. Anche se non si trattava di una competizione devo ammettere che mi sono divertito a fare quattro traversi con la Hyundai i20 R5, ringraziando Miki Biasion e tutto il suo staff per avermi dato questa opportunità. È stato un fine settimana molto piacevole, lontano dalla sfida con il cronometro, ma siamo già al lavoro per definire quali saranno i nostri impegni per il 2024. Non vediamo l'ora di difendere i colori di La Superba e di gratificare l'impegno e la fiducia di Xmotors Team. Vogliamo farlo però a modo nostro, poche parole e tanti risultati».