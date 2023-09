Risultati senza precedenti per la canottieri Sile: canoa e voga alla veneta sotto i riflettori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

4, 5 e 6 agosto - Campionati Italiani di Società Junior-Ragazzi e Under 23 canoa - Castel Gandolfo. Sono sette i ragazzi della squadra agonistica di canoa che si allenano fianco a fianco da mesi e che a portano in queste gare i colori della società trevigiana. Michele Chiappini e Massimo Nensi li allenano da un anno ormai in vista di questo evento, il più significativo di tutto l’anno: li seguono in motoscafo e vogano assieme a loro nelle acque del Sile. L’obiettivo del weekend è raccogliere i frutti di lunghi allenamenti e di tanta fatica: sono dieci le gare in programma e di queste i ragazzi ottengono, nel primo giorno di competizioni, 7 pass per le finali. Manca poco per raggiungere l’obiettivo prefissato dagli allenatori: ora si punta alla medaglia. Damiano Chenet ed Edoardo Panciera competono nel K2 Junior sui mille metri e si piazzano secondi, tallonando a soli 64 decimi la barca della Polisportiva Verbano, il cui capovoga è stato finalista ai mondiali di Auronzo 2023. Sulla distanza dei cinquecento metri poi, il K2 vicecampione italiano ci riprova centrando il terzo gradino del podio mentre sui duecento metri il doppio conquista la quarta posizione. Unendo le forze nel K4 Junior Chenet e Panciera, assieme a Nicola Camata ed Emanuele Calenda, dimostrano di aver fatto passi da gigante: conquistano il terzo posto sui cinquecento metri abbassando il proprio tempo di 13 secondi in poco più di un minuto e mezzo totale di gara, rispetto alla precedente performance ad Auronzo. Il K2 ragazzi di Victor Groppo e Pietro Zorzi ottiene ottimi risultati: due quarti posti sui mille e cinquecento metri e un settimo posto sui duecento metri. Massimo Nensi, allenatore dei ragazzi e atleta della Canottieri, partecipa alla finale del K1 Under 23 classificandosi nono con una splendida gara. I giovani agonisti sono riusciti lì dove nessuno nella storia della società di Treviso era riuscito: una medaglia d’argento e due di bronzo ad un Campionato Italiano di Canoa, portando tutti gli atleti in gara in finale. Questo, però, sembra essere solo l’inizio. 2 e 3 settembre – Regata delle Caorline – Venezia Per la prima volta nei 115 anni della Canottieri Sile, un atleta ha qualificato una barca e ha raggiunto il podio nella storica gara che ha luogo assieme alla Regata Storica di Venezia. Stefano Falcone ha gareggiato con la caorlina Jesolo conquistando il terzo posto, un importantissimo risultato per la società di Treviso che da sempre è attiva nella promozione della voga alla veneta e che ha da poco istituito vari corsi per l’insegnamento di questa meravigliosa disciplina, aperta anche ai giovani! La Canottieri Sile ha partecipato lo stesso giorno, come di consueto, al corteo storico con i vestiti d’epoca e al corteo sportivo della Regata Storica. 2 e 3 settembre – Sfida remiera internazionale delle Università - Venezia Un altro successo per la Canottieri Sile è il primo posto nella Sfida delle Università nella quale Anita Serena e Massimo Nensi, nel galeone del CUS Venezia, hanno centrato il gradino più alto del podio. Le università di Copenhagen, Lubiana, Padova, Vienna, Iuav e Ca’ Foscari si sono sfidate a bordo degli storici galeoni nel Canal grande di Venezia, una ricorrenza che si celebra ormai da anni e che mette alla prova i ragazzi sulle pesanti imbarcazioni tipiche della regata delle repubbliche marare. 2 e 3 settembre – Punta Ala Sup Race, Eurotour 2023 – Punta Ala, Toscana Alla tappa italiana dell’Eurotour Laura Dal Pont gareggia nella sprint e nella long race. Conquista il primo posto nella più tecnica sprint e un secondo posto nella long, dove la resistenza fa da padrona. Sommando i punti guadagnati nelle due performance Laura è arrivata in vetta alla classifica Senior femminile, vincendo quindi questa tappa del tour europeo.