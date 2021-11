Il ciclista Sacha Modolo trova contratto: firmato il contratto con la Bardiani CSF Faizanè

Sacha Modolo tornerà a vestire i colori del #GreenTeam nella stagione 2022. L’atleta trevigiano, 34 anni e 47 vittorie in carriera, l’ultima delle quali ottenuta in questa stagione 2021 al Tour of Luxembourg in maglia Alpecin Fenix, è l’ultimo colpo del mercato della Bardiani CSF Faizanè in ottica 2022.

Sacha Modolo va infatti ad aggiungersi a un Roster già completo e competitivo in ogni reparto, apportando la sua esperienza e il suo talento che saranno a disposizione del team e dei tanti giovani, tra cui ben 12 neo-professionisti, che comporranno la rosa 2022 della Bardiani CSF Faizanè. Importante infatti il bagaglio di esperienza di Sacha Modolo, che dopo essere stato lanciato nel professionismo nella formazione guidata dai Reverberi, prima Colnago CSF, e dal 2013 Bardiani CSF, ha spiccato il volo nel World Tour. 6 gli anni di esperienza nel World Tour tra Lampre Merida, UAE Emirates ed EF Education First, per poi tornare nella categoria Professional in un top team come la Alpecin Fenix.

Sacha Modolo verso la sua tredicesima stagione tra i professionisti: "Ritorno in un team nel quale ho tantissimi bei ricordi, del resto metà delle mie vittorie in carriera sono arrivate in questa squadra, quando Bruno Reverberi mi ha chiamato non mi ci è voluto tanto ad accettare. Ma ovviamente non sono qui per guardare al passato ma all'immediato futuro, con l'obiettivo di cominciare l'anno così come ho concluso questo, ossia stando bene fisicamente, vincendo e giocandomela nelle corse che mi competeranno. Penso inoltre di poter apportare un bel bagaglio di esperienza ai più giovani. Ho corso con velocisti di diverse generazioni, da Petacchi a Cavendish e in squadra con grandi campioni, ultimo dei quali Van Der Poel, per questo penso di poter trasmettere tanto alle nuove generazioni che hanno la fortuna di trovarsi in un team che da vere opportunità ai giovani. Non a caso uno dei più bei ricordi che ho in questa squadra, al di là delle molte vittorie, è il 4° posto alla Milano-Sanremo al mio primo anno da professionista. A livello personale, chi mi conosce sa che non guardo con troppo anticipo alle gare, ma proprio ieri hanno presentato gli arrivi in volata del Giro d'Italia 2022 e l'arrivo di Treviso sarebbe l'occasione perfetta, per vincere ancora una gara importante e farlo con la maglia della Bardiani CSF Faizanè."