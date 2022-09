Buon San Martino di Castrozza per Xmotors Team

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un Rally San Martino di Castrozza che ha reso la vita dura ai tanti protagonisti che si sono dati appuntamento per la due giorni targata Campionato Italiano Rally Asfalto e Coppa Rally ACI Sport, zona tre, andato in scena tra Venerdì e Sabato scorsi. Tre i portacolori iscritti da Xmotors Team giunti al termine e soddisfatti per quanto raccolto, ad iniziare da un Enrico Bernardi che, assieme ad Andrea Budoia, si trovava al debutto sulla Peugeot 208 Rally 4, messa a disposizione da MS Munaretto, con la quale è riuscito a concludere con un positivo undicesimo di classe in mezzo ad avversari di notevole livello. Un buon bottino per il pilota di Valdobbiadene, maturato in condizioni meteo molto ballerine. “Era la prima volta con la turbo” – racconta Bernardi – “e, senza averla mai provata prima, direi che non è andata poi così male. Sul viscido non mi sono fidato, andando cauto, mentre sull'asciutto siamo riusciti a stare nei primi dieci di classe. La Peugeot 208 Rally 4 è un missile ed il team MS Munaretto è stato fantastico. Grazie anche ad Andrea Budoia, impeccabile.” Dopo una prima parte di stagione complicata è tornato a splendere il sorriso sul volto di un raggiante Luca Diserò, alle note Giada Manocchi sulla Peugeot 208 R2 di Emmepi Racing. Il pilota di San Michele al Tagliamento, tredicesimo di classe Rally 4, ha fatto sua la virtuale sfida tra le vetture dell'ormai tramontata R2B, dedicando la vittoria al padre scomparso. “Grazie a tutti” – racconta Diserò – “ed in particolar modo a Fabrizio Handel, ad Emmepi Racing, a Maxmark, ad Xmotors Team, alla mia navigatrice Giada, alla mia famiglia, agli amici ed agli zii Mauro e Raffaella. Grazie ai nostri partners perchè senza di loro non sarebbe arrivata questa vittoria. Dedico la gara mio papà che, dall'alto, mi ha sempre protetto. È lui che mi ha fatto vincere, facendomi ritrovare la grinta che sembrava persa. È stata una gara molto difficile e sapevamo di non poter competere per i piani alti della Rally 4, paghiamo troppo rispetto alle turbo, ma siamo felici di essere stati la migliore R2B di questo San Martino di Castrozza.” Seconda piazza di tutto cuore, in classe A6, per il rientrante Alex D'Agostini, alle note Michele Coletti, sull'immortale Peugeot 106 Rallye gruppo A con la quale il pilota di Pedavena ha saputo pareggiare, per buona parte, il conto contro una sorte che lo ha sfidato anche in Trentino. “Sulla prima abbiamo cercato di limitare i danni” – racconta D'Agostini – “perchè sono una talpa e, tra buio e pioggia, abbiamo preferito non rischiare. Dopo aver sbagliato scelta di gomme siamo arrivati alla Col Falcon, prova di casa mia, dove ho spento il cervello. Abbiamo vinto la prova e ci siamo riavvicinati alla vetta. Sulla seconda Sagron abbiamo montato due pioggia davanti ma non siamo riusciti ad essere efficaci. Ci abbiamo provato ma ormai il ritardo da recuperare era diventato davvero elevato. Abbiamo vinto anche il secondo passaggio sulla Col Falcon e ne siamo felici. Grazie soprattutto a Michele, abbiamo lavorato davvero bene.”