San Vendemiano, domenica 27 marzo torna l'internazionale Under 23

Si respira aria di grande attesa a San Vendemiano in vista dell'apertura della stagione 2022 e, in particolare per domenica 27 Marzo quando il 15° Trofeo Città di San Vendemiano, valido anche quale 62° Gran Premio Industria e Commercio, riporterà sulle strade della Marca Trevigiana i migliori atleti Under 23 provenienti da tutte le parti del mondo. A due mesi dallo start ufficiale della prova internazionale lo staff del Velo Club San Vendemiano sta già lavorando a pieno ritmo per allestire tutti i dettagli di una manifestazione che, nel tempo, si è sempre contraddistinta per l'ottimo livello organizzativo e tecnico.

"Abbiamo la fortuna di poter contare su di un gruppo di lavoro affiatato e appassionato che, anno dopo anno, ha acquisito una grande professionalità in campo organizzativo" ha sottolineato il Presidente del sodalizio nero-verde, Fabrizio Furlan. "A questo si aggiunge un pool di sponsor che con il proprio generoso appoggio ci permette di lavorare con serenità e di programmare con ampio anticipo ogni dettaglio. Negli ultimi mesi del 2021 abbiamo ricevuto tantissime richieste di partecipazione da parte di squadre provenienti da tutte le parti del mondo: un dato che ci inorgoglisce e che è la prova del prestigio internazionale assunto da questa nostra manifestazione. Anche quest'anno siamo pronti a fare il massimo per dare vita ad un evento che sia in linea con le spettacolari edizioni che hanno fatto la storia di questa corsa". Tante le novità tenute in serbo dal Velo Club San Vendemiano che attende il prossimo 27 marzo per incoronare il successore del transalpino Paul Lapeira (Ag2r Citroen) che si impose lo scorso anno al fotofinish.