Sibiu Rally Romania, debutto ufficiale per il figlio di Andrea Sandrin

C'è grande fermento in quel di Villorba per un cambio generazionale in procinto di diventare realtà, all'insegna dei colori di una nuova struttura. La neonata ST12 Motorsport avrà il compito di gestire il cammino rallystico di Tommaso Sandrin, figlio di quell'Andrea spesso alla ribalta delle cronache nazionali ed impegnato nelle ultime stagioni, nella classe regina, all'interno del Campionato Italiano Rally Terra.

«Per un appassionato di rally come me - racconta Andrea Sandrin - avere la fortuna che il figlio voglia intraprendere lo stesso cammino sportivo è un regalo incredibile. Dal mio punto di vista avrò l'opportunità di trasmettere a Tommaso tutta l'esperienza che ho maturato in svariati anni al volante, cercando di farlo crescere nel miglior modo possibile. Sono entusiasta».

«Insieme a mio marito Andrea - gli fa eco Lucia Giacomel (presidente ST12 Motorsport) - abbiamo deciso di dare vita a ST12 Motorsport per poter affiancare Tommaso in questo percorso, cercando di dargli il massimo supporto come solo i genitori possono fare con i propri figli. A dire il vero non sono così sicura che Andrea appenderà del tutto il casco al chiodo quindi questa nuova realtà avrà il compito di gestire le nostre attività, rimanendo del tutto in famiglia».

La gara

Viste le difficoltà per permettere ad un minorenne di farsi le ossa in Italia il giovane Sandrin, dopo aver rotto il ghiaccio con varie apparizioni in circuito e nell'off road, si è presentato ai nastri di partenza del Sibiu Rally Romania, conosciuto originariamente come Raliul Sibiului. Ex tappa del FIA European Rally Championship l'appuntamento rumeno sarà valido per il Romanian Rally Championship, massima serie nazionale nella quale la speranza trevigiana ha debuttato al volante di una Dacia Sandero Stepway con Maurizio Barone. Venerdì 14 luglio il debutto dalla “Gâtul Berbecului Autoklass” (21,40 km), proseguendo la frazione di apertura con la “Cheile Cibinului Sparco” (11,70 km), con un secondo giro sulla “Gâtul Berbecului Autoklass” e concludendo la tappa con la corta “Șanta Școala de Șoferi Elit Night” (5,00 km). Sabato 15 luglio due i passaggi su “Rășinari Bucur Tuning” (16,90 km) e “Șanta Școala de Șoferi Elit” (15,70 km), con la chiusura affidata alla “Circuit Paralel Bilstein” (1,95 km) per completare gli oltre centoventicinque chilometri totali.