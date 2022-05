Team ciclistico Cs Spercenigo: un'ottima annata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Con la fine dell'emergenza pandemica, finalmente anche gli atleti del Team CS Spercenigo - Industrial Forniture Moro, hanno potuto scattare una foto di squadra tutti assieme, schierando i ragazzi, gli allenatori e i dirigenti. Per l'occasione c'erano anche il sindaco di S.Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto, e l'assessore comunale allo Sport, Marco Mion, che hanno ribadito la loro vicinanza a questo Team locale, che fa parte del patrimonio associativo paesano. Le foto sono state scattate nel nuovo ciclodromo comunale di S.Biagio di Callalta, un anello lungo 520 metri, realizzato a fianco agli impianti sportivi, dove soprattutto i più piccoli che approcciano il ciclismo possono praticare in totale sicurezza, lontani dai pericoli e dal traffico della strada. Quest'anno sono una quarantina i ciclisti tesserati con il Team CS Spercenigo (categorie Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Juniores), che hanno già cominciato a difendere egregiamente i colori sociali verde-bianco sulle strade del Veneto e del Nord Italia. "Siamo molti soddisfatti di come questa stagione ciclistica è cominciata - ha commentato il presidente del Team, Ivan Biadene - abbiamo già registrato alcune vittorie e molti piazzamenti entro i 10, segno dell'impegno dei nostri atleti e allenatori. A tutti vanno i miei più sinceri ringraziamenti e buoni auspici per le prossime corse".

Biadene aggiunge inoltre: "Con i nostri Juniores in questa stagione sportiva abbiamo messo in sella anche due ragazzi ucraini, fuggiti dal loro Paese subito dopo lo scoppio del conflitto. Sono un atleta Junior del primo anno e uno del secondo, ospiti in Italia con lo status di rifugiati politici. A livello burocratico, è stato complicato metterli in regola per farli correre, ma siamo molto felici di averli fra noi, il nostro modo per dare un aiuto concreto alla popolazione ucraina in guerra. È anche una lezione di vita per i nostri ragazzi, che possono prendere consapevolezza dei drammi di questo tempo. Al di là, infatti, del valore intrinseco dello sport, per noi è sempre stato importante il valore sociale e di inclusione che il ciclismo può portare". Il sindaco di S.Biagio di Callalta Alberto Cappelletto e l'assessore allo Sport Marco Mion hanno dichiarato: "Non vedevamo l’ora di vedere i ciclisti del Team CS Spercenigo, in particolare i più piccoli, correre in assoluta sicurezza nella pista del nuovo ciclodromo. Abbiamo avuto la conferma di quanto importante sia stato investire nella realizzazione di questa struttura, che va ad arricchire l’offerta impiantistica, che rende il nostro Comune, oggi, un punto di riferimento a livello provinciale. Le opere realizzate e quelle in cantiere per il futuro sono frutto di un’Amministrazione comunale che crede nello sport come momento aggregativo dove poter crescere acquisendo valori che saranno importanti anche nella vita. Al Team presieduto da Ivan Biadene auguriamo di raccogliere ancora nuove vittorie, ma soprattutto di continuare ad essere un sodalizio sano e un gruppo di persone piene di passione”.