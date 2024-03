Puro spettacolo sciorinato da Marco Speronello e Francesco Salviato nella serata di ieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’Open maschile presso il Park di Villorba ha dispensato spettacolo ai numerosi spettatori. Applausi a gogo per Marco Speronello e Francesco Salviato che non si sono risparmiati nulla. Quasi due ore di puro spettacolo, che avrebbero meritato il pagamento di un biglietto. Alla fine dello show Rino Meneghin che ha diretto questo incontro di finale ha decretato la vittoria di marco Speronello per 6/3 6/3. Per Speronello è l’open n°114. Terzi posti per Nicola Ghedin del Palladio di Vicenza e per Lorenzo Favero dello Sporting Life Center. Della Società Tennis Bassano le tessere dei due finalisti. Erano un centinaio circa i partecipanti a questa kermesse che ha avuto nel main sponsor la Logistica All Service, coordinati da Nadia Schiavon. Gianfranco Griso prima della premiazione ha illustrato al centinaio di spettatori i programmi del club per il 2024, invitandoli ad assistere e a fare il tifo per il team di casa che sta giocando il campionato di serie C maschile, nelle prossime due domeniche che mancano per la regular season e, dal 28 di Aprile l’inizio storico per la serie B2 femminile.

ALTRI TORNEI IN CORSO Fino al 31 Marzo a Vedelago c’è l’Alpe Adria con 114 players.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI: Allo Junior Sporting Club di Santa Lucia di Piave il 6 e 7 Aprile Rodeo maschile fino ai 4.2. Iscrizioni entro le ore 12 del 4 Aprile. A Tc Villa Guidini di Zero Branco il 6 e 7 Aprile Rodeo di 4^ categoria draw solo maschile, iscrizioni entro le ore 12 del 4 Aprile.