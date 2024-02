Benetton Rugby, Thomas Gallo rinnova fino al 2027

È ai Leoni da quasi quattro anni e continuerà a lottare per i colori biancoverdi per altre tre stagioni. Il Benetton Rugby è felice di comunicare il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2027 di Thomas Gallo. Il pilone argentino è divenuto con il passare degli anni un simbolo della formazione trevigiana, tanto da aver già raggiunto e superato il traguardo delle 50 presenze in maglia biancoverde.

Il rinnovo

Il contratto prevedeva una clausola che, qualora esercitata dal giocatore, avrebbe permesso a Gallo di liberarsi al termine dell’attuale stagione sportiva. Ma Thomas, nonostante le offerte ricevute oltremanica, ha deciso di legarsi ai Leoni anche per i prossimi 3 anni. Nato a San Miguel de Tucuman in Argentina il 30 aprile 1999, Thomas Gallo cresce ricoprendo il ruolo di pilone sinistro nel club Universitario della sua città natale. Nazionale giovanile argentino, Thomas ha disputato il Mondiale Under 20 nel 2019 in Argentina, registrando 5 presenze contro Galles, Fiji, Francia, Australia e Sudafrica, e due mete, di cui una impressionante contro la Francia, con un coast-to-coast maestoso. Fisico roccioso, bravo nel lavoro in mischia, abile nei placcaggi e molto mobile e dinamico, per Gallo l’avventura in maglia Benetton Rugby è cominciata nell’estate del 2020. Approdato alla corte trevigiana affermandosi come talento in piena rampa di lancio alla prima esperienza in campo europeo. Thomas sin dal primo anno alla franchigia dei Leoni impacchetta diverse presenze, vincendo la Rainbow Cup nel 2021 da autentico protagonista della formazione biancoverde. Per lui il 2021 è un anno magico, perché conquista la nazionale dei Pumas. Dopo aver giocato con l’Argentina nel Rugby Championship 2021, 2022 e 2023, lo scorso autunno ha difeso i colori dei Pumas al Mondiale disputato in Francia, raccogliendo 6 caps e mettendo in mostra una serie di prestazioni di altissimo livello. Performance che Gallo ha sempre palesato da quando indossa i colori biancoverdi, partite in cui dà sfogo alle sue qualità tecniche e fisiche. In particolar modo il nativo di San Miguel de Tucuman è unico per la sua velocità e potenza ovale in mano, doti molto rare da trovare in una prima linea. Raggiunti i 50 caps con i Leoni, l’argentino ha segnato due mete con il Benetton Rugby ed è pronto a far parte della rosa di coach Bortolami fino al 2027.

I commenti

«Sono molto felice di rinnovare ancora con il Benetton, voglio ringraziare la società per questa opportunità, sono molto felice di rimanere in questo club e di vedere crescere tutti i progetti che abbiamo davanti» le parole di Thomas Gallo, felice del rinnovo.

«Siamo estremamente felici di ufficializzare la notizia che uno dei piloni sinistri più forti nel panorama internazionale rimanga a Treviso. Nonostante le allettanti offerte ricevute da oltremanica, mi fa piacere sottolineare come la ferma volontà di Thomas fosse quella di continuare la sua carriera in Benetton Rugby» conclude il direttore generale, Antonio Pavanello.