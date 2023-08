Tennis, il DM Decori e Generali Tezza alle semifinali: appuntamento a Pederobba

A Pederobba il secondo Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3 è arrivato alle semifinali. Erano 125 players diretti da Ivano Durighello, Fabiola Lunardi e la supervisione di Mauro Cenedese. Sono rimaste due le gare odierne. Alle 18 Eddy Bottarel del Pederobba con Federico Rossato del Trebaseleghe e alle 20 Marco Bonora del Resana con Tommaso Da Rold del Visnadello. Nella serata di ieri Bottarel ha regolato in due set il giovane vicino di casa del Cornuda Ludovico Conte; Federico Rossato si è imposto sull’altro giocatore di casa Daniel Mazzocco al super tie-break. Gli altri due quarti hanno visto Marco Bonora al long tie-break aggiudicarsi l’incontro contro il talentuoso Edison Martinez; in chiusura di serata il vincitore di Visnadello Tommaso Da Rold è risultato più solido dell’istranese Davide Bassan. Un doppio 6/2 che però non rende merito alla prestazione di Bassan, che le ha provate davvero tutte per mettere in difficoltà l’arcigno Da Rold. L’incontro meno scontato sarà quello tra Da Rold e Bonora, lunghi scambi e tanta tecnica e tattica. Bottarel e Rossato potrebbe il borsino pendere in favore del padovano, ma Bottarel l’unico superstite della pattuglia dei pederobbesi ha dalla sua il pubblico di casa che lo vorrebbe vedere in finale. Finale che verrà giocata Sabato nel tardo pomeriggio. Dal 19 al 30 agosto alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile, sono 97 i giocatori coordinati da Mauro Granzotto.

Iscrizioni aperte

Dal 25 al 27 agosto a San Marco di Resana sull’erba naturale, Long Rodeo per giocatori fino alla terza categoria, maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 agosto. Dal 25 agosto al 6 settembre, a Caerano di San Marco, torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 agosto. Dal 26 agosto al 3 settembre all’Ostani di Montebelluna torneo giovanile dai 12 ai 16 anni iscriversi entro le ore 12 del 24 agosto. Dal 26 agosto al 10 settembre 9° Trofeo Open a Mogliano con 2mila euro di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24 agosto. Infine a Motta di Livenza dal 2 al 10 settembre torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 agosto.