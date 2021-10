Il volley solidale raccoglie oltre 2mila euro per aiutare le cure di Marta

Vento di solidarietà per le associazioni del progetto Universo Volley grazie al Torneo Regionale di pallavolo femminile categoria u.16. Si è svolto la scorsa domenica, nelle palestre di Carità di Villorba, Visnadello di Spresiano e di Candelù di Maserada, un torneo di pallavolo - categoria U16. Grazie alla prestigiosa partecipazione di società pallavolistiche storiche nel panorama regionale, si è vista una pallavolo di altissimo livello. Il torneo era dedicato alla giovane Marta, atleta del volley Fontane, che la scorsa estate è stata colpita da un ictus ed ha bisogno del sostegno di tutti noi, per le necessarie cure ed assistenza quotidiane. Si è trattato di un torneo ad invito che è divenuto una meravigliosa vetrina pre-campionato, durante il quale si è potuto assistere ad una pallavolo di pregevole livello e qualità.

Molte le difficoltà organizzative particolarmente riferibili al rispetto dei protocolli Covid dovuti alla situazione pandemica, ma tutto è stato organizzato alla grande dal comitato organizzativo del progetto Universo Volley, che è ormai giunto al 3° anno di attività; vanno certamente fatti i complimenti alle tre società: Energym Bremas, Volley Fontane e Volley Spresiano che hanno unito le forze per poter dare vita a quest’evento unico e speciale, infatti dopo tante restrizioni causate dall’emergenza Covid-19, finalmente si è potuto ritornare a gioire ed esultare in palestra alla presenza di un pubblico appassionato che aveva ben compreso l'obiettivo principale della manifestazione - ovvero la solidarietà. Pur essendo ad inizio stagione, il gioco espresso da queste atlete è stato davvero molto tecnico e di un livello agonistico sorprendente. Come detto erano presenti alcune delle compagini più' rappresentative nel panorama Regionale, ovvero squadre come: Team Conegliano Volley Bremas, Universo Spresiano-Fontane, Ormesani Volley Annia, Volley Albignasego, Officina Volley Padova, Volley San Vendemiano, Ezzelina Carinatese, Pallavolo Stra, Volley Mogliano Marcon.

Il podio ha visto posizionarsi sul gradino più alto le padovane dell’Officina Volley Padova, secondo posto alla pallavolo San Vendemiano e terze classificate le leonesse delle Cantine Menol (di Peruccon Anna) Team Conegliano Bremas. Il premio di miglior giocatrice del torneo alla trevigiana delle Cantine Menol Team Conegliano Bremas la n.12 Casonato Nicole, miglior palleggio la n.18 dell’Ormesani Volley Annia, Guadagni Asia, migliore schiacciatrice la n.7 del Volley Sanve Granziol Maira, miglior libero la n.71 dell’Officina volley Padova Fermon Emma. Ottima davvero l’organizzazione delle società Universo volley: Energym Bremas, Volley Fontane e Volley Spresiano che hanno gestito in modo perfetto l'evento. Molto gradita la presenza dei Sindaci: sig. Soligo Francesco del Comune di Villorba e sig. Della Pietra Marco del Comune di Spresiano oltre ai due assessori allo sport: sig. Paolo Quinto del Comune di Maserada sul Piave e sig. Egidio Barbon del Comune di Villorba, che hanno presenziato alla manifestazione oltre che alla cerimonia di premiazione tenutasi a fine giornata; non era fisicamente presente ma certamente con il cuore ed il pensiero l’assessore allo sport Bredese sig.ra Scarabello Adelaide. Molto soddisfatti i Presidenti delle società, una collaborazione concreta che in ogni stagione ci riserva tante soddisfazioni.

La cosa più bella è stata senza dubbio la consegna dell'assegno alla famiglia di Marta, raccogliere oltre 2.000 euro (2.127,80 con precisione) da donare in un solo torneo ci inorgoglisce tantissimo, e non possiamo che ringraziare tutte le società che ci hanno sostenuto, i presidenti Di Donato, Minato e Barzan dichiarano all'unisono. Oltre al grande pubblico, che in modo super controllato nel rispetto di tutte le normative vigenti, attuate dai tantissimi volontari delle associazioni dell’Universo Volley, ha gremito finalmente le tribune delle palestre di: Maserada, Villorba e Spresiano, tanti tecnici ed osservatori che hanno assistito con molto piacere a questo bellissimo evento.