Settimana di ritiro e presentazione ufficiale per gli atleti dell'UC Trevigiani

Settimana densa di impegni per gli atleti dell’UC Trevigiani Energiapura Marchiol; domenica scorsa è iniziato l’ultimo ritiro in vista della partenza ufficiale della stagione ciclistica di sabato 26 febbraio con l’appuntamento della classica Coppa San Geo-Coppa Caduti di Soprazocco.

Gli atleti sono stati convocati nel ritiro a Montebelluna, per poi recarsi alla presa XV del Montello, per eseguire i test attitudinali con la preziosa collaborazione di Paolo Slongo, e sotto la supervisione del presidente Ettore Renato Barzi, del project manager Luciano Marton, del manager tecnico Franco Lampugnani e dei direttore sportivi Mirco Lorenzetto, Francesco Benedet e Luca Massa. Durante le prossime due settimane di ritiro, i ragazzi metteranno a punto le ultime strategie e completeranno la preparazione, per arrivare in forma all’appuntamento del 26 febbraio.

Nel frattempo, fervono i preparativi per la presentazione ufficiale del team, che si svolgerà domenica 20 febbraio 2022 alle ore 10, nella splendida cornice di Palazzo dei Trecento, nel cuore di Treviso, alla presenza di numerose autorità politiche e sportive, che hanno confermato la loro presenza per dare il loro saluto a tutto il team e augurare un’annata di grandi soddisfazioni e successi sportivi.