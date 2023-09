Benetton rugby, in vendita i biglietti per le prime tre gare casalinghe di URC

Ruggiamo insieme! Da lunedì 11 settembre via alla vendita libera delle prime tre gare di URC dei Leoni contro Munster, Lions e Stormers. Le tre gare si giochereanno allo Stadio Monigo rispettivamente il 29 ottobre alle ore 15:00, il 5 novembre alle ore 14:30 e l'11 novembre alle ore 16:00.

DATE DI VENDITA, ORARI E MODALITA’ DI ACQUISTO

ONLINE: su Ticketone.it - Per coloro già in possesso della fidelity card, prima dell’acquisto, ricordiamo di inserire il proprio BRT code come codice promozionale

BIGLIETTERIA GHIRADA: Palazzina bianca piano terra - via Nascimben 1/b, Treviso da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle 18:30

STADIO MONIGO: il giorno della gara, 2 ore e mezza prima del calcio d'inizio

Info e prezzi: clicca qui